S1MPLE: «Душой был за них, но ставка не зашла»

Один из лучших игроков в истории Counter-Strike Александр s1mple Костылев прокомментировал результат финала Евро-2024



«Я сделал ставку на Англию... Но моё сердце было за Испанию».



14 июля завершился турнир Евро-2024, где в финальном матче сборная Англии уступила Испании (2:1).

I actually bet on England.. but my heart will cheer for Spain