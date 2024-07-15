CS215 июля 2024, 21:41 | Обновлено 15 июля 2024, 21:42
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S1MPLE: «Душой был за них, но ставка не зашла»
Александр Костылев прокомментировал результат финала Евро-2024
15 июля 2024, 21:41 | Обновлено 15 июля 2024, 21:42
219
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Один из лучших игроков в истории Counter-Strike Александр s1mple Костылев прокомментировал результат финала Евро-2024
«Я сделал ставку на Англию... Но моё сердце было за Испанию».
14 июля завершился турнир Евро-2024, где в финальном матче сборная Англии уступила Испании (2:1).
I actually bet on England.. but my heart will cheer for Spain— Sasha (@s1mpleO) July 14, 2024
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