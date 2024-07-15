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  4. S1MPLE: «Душой был за них, но ставка не зашла»
CS2
15 июля 2024, 21:41 | Обновлено 15 июля 2024, 21:42
219
0

S1MPLE: «Душой был за них, но ставка не зашла»

Александр Костылев прокомментировал результат финала Евро-2024

15 июля 2024, 21:41 | Обновлено 15 июля 2024, 21:42
219
0
S1MPLE: «Душой был за них, но ставка не зашла»
Getty Images/Global Images Ukraine. Игрок s1mple

Один из лучших игроков в истории Counter-Strike Александр s1mple Костылев прокомментировал результат финала Евро-2024

«Я сделал ставку на Англию... Но моё сердце было за Испанию».

14 июля завершился турнир Евро-2024, где в финальном матче сборная Англии уступила Испании (2:1).

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Александр s1mple Костылев Испания - Англия Евро-2024 киберспорт CS2
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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