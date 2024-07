Суперталант из Франции перейдет в Реал или МЮ. Дьяволы дают больше денег

18-летний центрбек клуба »Лилль» Лени Йоро этим летом перейдет в один из европейских грандов. Йоро считается одним из самых перспективных вундеркиндов планеты.

«Манчестер Юнайтед» делает все для трансфера футболиста, предлагая ему контракт до 2029 года. На игрока также претендует «Реал», однако для «Лилля» предложение «красных дьяволов» в размере 50 миллионов евро является более привлекательным. Сам игрок предпочитает именно «королевский клуб».

В прошлом сезоне Лени Йоро провел за «Лилль» во всех турнирах 44 поединка и сумел забить три гола.

🚨 Manchester United formal bid worth over €50m for Leny Yoro has been accepted by Lille today.



Lille, insisting with Yoro to accept Man Utd as it’s best proposal on their table.



↪️⚪️ Leny Yoro has always given priority to Real Madrid, waiting for them.



Decision up to Yoro. pic.twitter.com/8GnSUSLoEh