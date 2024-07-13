Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом

Сегодня, 13 июля, прошел закрытый товарищеский спарринг между лондонским «Челси» и «Лидсом». Команды сыграли в непривычном формате – три тайма по 45 минут.

Сразу три футболиста записали на свой счет по два результативных действия, среди них и украинский вингер Михаил Мудрик, который забил один гол и отдал одну результативную передачу.

25 июля «Челси» проведет товарищеский матч с «Рексемом», а 27 – с «Селтиком».

Ранее сообщалось, что Мудрик успел удивить на тренировке «Челси».