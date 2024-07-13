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Англия
13 июля 2024, 20:58 | Обновлено 13 июля 2024, 21:28
4159
6

Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом

«Пенсионеры» провели товарищеский спарринг с «Лидсом»

13 июля 2024, 20:58 | Обновлено 13 июля 2024, 21:28
4159
6
Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Сегодня, 13 июля, прошел закрытый товарищеский спарринг между лондонским «Челси» и «Лидсом». Команды сыграли в непривычном формате – три тайма по 45 минут.

Сразу три футболиста записали на свой счет по два результативных действия, среди них и украинский вингер Михаил Мудрик, который забил один гол и отдал одну результативную передачу.

25 июля «Челси» проведет товарищеский матч с «Рексемом», а 27 – с «Селтиком».

Ранее сообщалось, что Мудрик успел удивить на тренировке «Челси».

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Михаил Мудрик товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Челси Челси - Лидс Лидс чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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