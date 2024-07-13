Мудрик оформил гол+пас в спарринге Челси с Лидсом
«Пенсионеры» провели товарищеский спарринг с «Лидсом»
Сегодня, 13 июля, прошел закрытый товарищеский спарринг между лондонским «Челси» и «Лидсом». Команды сыграли в непривычном формате – три тайма по 45 минут.
Сразу три футболиста записали на свой счет по два результативных действия, среди них и украинский вингер Михаил Мудрик, который забил один гол и отдал одну результативную передачу.
25 июля «Челси» проведет товарищеский матч с «Рексемом», а 27 – с «Селтиком».
Ранее сообщалось, что Мудрик успел удивить на тренировке «Челси».
Chelsea beat Leeds 5-1 in the behind closed doors friendly.— From The Shed End (@FromTheShedEnd) July 13, 2024
The match was played in an unusual three 45 minutes 'halves' format to give everyone minutes.
Tyrique George 🅰️
Noni Madueke ⚽️⚽️
Mudryk ⚽️🅰️
Chilwell 🅰️
Gusto ⚽️
Nkunku 🅰️⚽️ pic.twitter.com/sHoVT54KQk
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