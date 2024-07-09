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  4. Мудрик успел удивить на тренировке Челси. Был разговор с новым тренером
Англия
09 июля 2024, 17:10 |
1862
5

Мудрик успел удивить на тренировке Челси. Был разговор с новым тренером

Мудрик и Мареска провели длительную беседу

09 июля 2024, 17:10 |
1862
5
Мудрик успел удивить на тренировке Челси. Был разговор с новым тренером
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

По информации Football London, украинский хавбек Михаил Мудрик сумел удивить представителей «Челси» тем, что игрок не использовал дополнительные дни отдыха после Евро-2024 и с первого дня присоединился к тренировочному сбору.

Сообщается, что после первого занятия Мудрик и новый тренер команды Энцо Мареска провели длительную беседу, когда остальные игроки отправились отдыхать.

В команде надеются, что после нестабильного минувшего сезона Михаил найдет свою лучшую форму и станет основным футболистом лондонцев.

В прошлом сезоне Мудрик забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Михаил Мудрик Энцо Мареска Челси чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Football London
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Комментарии 5
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Людмила Павловська
В спортзалі він гарно займається. З футболом чомусь не вийшло.
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0
McLay
Ну здивувати він може, ще б грати навчився.
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0
Умник
На фото не три Валі, 2 Валі
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0
Олександр
Зрозуміло що мудрика виженуть 
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0
Palmeiras
Итальянский выучил.
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0
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