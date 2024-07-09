Мудрик успел удивить на тренировке Челси. Был разговор с новым тренером

По информации Football London, украинский хавбек Михаил Мудрик сумел удивить представителей «Челси» тем, что игрок не использовал дополнительные дни отдыха после Евро-2024 и с первого дня присоединился к тренировочному сбору.

Сообщается, что после первого занятия Мудрик и новый тренер команды Энцо Мареска провели длительную беседу, когда остальные игроки отправились отдыхать.

В команде надеются, что после нестабильного минувшего сезона Михаил найдет свою лучшую форму и станет основным футболистом лондонцев.

В прошлом сезоне Мудрик забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.