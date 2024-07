Стала известна судьба Нагельсманна в сборной Германии после Евро-2024

Сборная Германии завершила выступления на домашнем Евро-2024 на стадии 1/4 финала турнира, проиграв Испании (1:2 ДВ).

По информации авторитетного немецкого журналиста Кристиана Фалька, главный тренер Бундестим Юлиан Нагельсманн будет работать со сборной Германии до 2026 года, а после чемпионата мира покинет команду. Юлиан хочет тренировать клуб, а не сборную. Независимо от того, добьется он успеха на ЧМ-2026 или нет, 36-летний тренер не останется на своей должности.

Ранее сообщалось, что Юрген Клопп может возглавить национальную сборную Германии.

