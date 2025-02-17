Зидан ведет переговоры о возвращении к работе тренера. Есть важная деталь
Легендарный футболист возглавит сборную Франции
Легендарный футболист, бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан вернется к тренерской работе. Специалист возглавит сборную Франции после окончания Чемпионата мира в 2026 году.
Сообщается, что Федерация футбола и легендарный француз начали вести переговоры, чтобы заранее договориться о всех важных деталях контракта. Соглашение с Зиданом не будет иметь даты завершения сделки – это означает, что Зинедин сможет покинуть свою должность тогда, когда захочет этого сам.
Кроме того, специалист согласно договоренностям не будет вынужден переезжать из Мадрида. Француз будет жить в столице Испании, а в Францию приезжать только во время проведения международных матчей и для подготовки к ним. Это пункт был важным условием со стороны тренера.
Ранее сообщалось, что нынешний наставник сборной Франции считает Зидана идеальным тренером для работы во главе национальной команды.
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