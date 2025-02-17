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  4. Зидан ведет переговоры о возвращении к работе тренера. Есть важная деталь
Чемпионат мира
17 февраля 2025, 13:17 |
1049
1

Зидан ведет переговоры о возвращении к работе тренера. Есть важная деталь

Легендарный футболист возглавит сборную Франции

17 февраля 2025, 13:17 |
1049
1
Зидан ведет переговоры о возвращении к работе тренера. Есть важная деталь
Getty Images/Global Images Ukraine. Зинедин Зидан

Легендарный футболист, бывший наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан вернется к тренерской работе. Специалист возглавит сборную Франции после окончания Чемпионата мира в 2026 году.

Сообщается, что Федерация футбола и легендарный француз начали вести переговоры, чтобы заранее договориться о всех важных деталях контракта. Соглашение с Зиданом не будет иметь даты завершения сделки – это означает, что Зинедин сможет покинуть свою должность тогда, когда захочет этого сам.

Кроме того, специалист согласно договоренностям не будет вынужден переезжать из Мадрида. Француз будет жить в столице Испании, а в Францию приезжать только во время проведения международных матчей и для подготовки к ним. Это пункт был важным условием со стороны тренера.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник сборной Франции считает Зидана идеальным тренером для работы во главе национальной команды.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу сборная Франции по футболу Зинедин Зидан Дидье Дешам
Николай Титюк Источник: Mundo Deportivo
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Комментарии 1
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Mark4854590
У Реалі в Зідана непогано вийшло. Подивимось, що буде у збірній.
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