Дидье ДЕШАМ: «Зидан – идеальный кандидат на должность тренера»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который объявил о завершении сотрудничества с командой после чемпионата мира 2026 года, назвал специалиста, которого считает идеальным кандидатом на эту должность.

«У меня нет никаких сомнений. Мы уважаем друг друга. Играли вместе. К сожалению, давно не виделись – еще в 2023 году.

Зидан - идеальный кандидат на должность главного тренера сборной Франции. Для меня он определенно тренер. Теперь нужно лишь, чтобы он согласился», - заявил Дешам.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан хочет тренировать только мадридский «Реал» или сборную Франции. Вопрос лишь в том, готов ли он ждать до завершения 2026 года.

Напомним, в январе Дидье Дешам сообщил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после ЧМ-2026.