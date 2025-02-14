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Франция
14 февраля 2025, 03:30 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:06
78
0

Дидье ДЕШАМ: «Зидан – идеальный кандидат на должность тренера»

Наставник сборной Франции назвал своего преемника

14 февраля 2025, 03:30 | Обновлено 14 февраля 2025, 04:06
78
0
Дидье ДЕШАМ: «Зидан – идеальный кандидат на должность тренера»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, который объявил о завершении сотрудничества с командой после чемпионата мира 2026 года, назвал специалиста, которого считает идеальным кандидатом на эту должность.

«У меня нет никаких сомнений. Мы уважаем друг друга. Играли вместе. К сожалению, давно не виделись – еще в 2023 году.

Зидан - идеальный кандидат на должность главного тренера сборной Франции. Для меня он определенно тренер. Теперь нужно лишь, чтобы он согласился», - заявил Дешам.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан хочет тренировать только мадридский «Реал» или сборную Франции. Вопрос лишь в том, готов ли он ждать до завершения 2026 года.

Напомним, в январе Дидье Дешам сообщил, что покинет пост главного тренера сборной Франции после ЧМ-2026.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу Зинедин Зидан назначение тренера
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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