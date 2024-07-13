На Клоппа появился еще один претендент среди национальных сборных

Юрген Клопп может возглавить национальную сборную Германии, сообщает издание TeamTalk.

По информации источника, Немецкий футбольный союз надеется начать переговоры с представителями известного специалиста и уволить Юлиана Нагельсманна.

С молодым коучем во главе Бундестим вышла в четвертьфинал домашнего Евро-2024, но в дополнительное время уступила Испании – 1:2.

Последним местом работы Юргена Клоппа был английский «Ливерпуль», который он из-за эмоционального выгорания покинул в конце сезона 2023/24 после почти 9 лет работы.

Ранее Юрген Клопп отказался возглавлять национальную сборную Соединенных штатов Америки.