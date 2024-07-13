Александрия в товарищеском матче уверенно переиграла клуб из Второй лиги

12 июля состоялся товарищеский матч между командами Александрия и Кудровка-Нива. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из УПЛ.

Поединок прошел на поле культурно-спортивного комплекса «Ника».

Голами за «Александрию» отличились Хуан Альвина Безерра, Владислав Погорелый и Денис Шостак. У «Кудровки-Ниви», которая выступает во Второй лиге Украины, единственный мяч оформил Валерий Рогозинский.

Товарищеский матч. 12 июля. КСК Ника, Александрия

Александрия – Кудровка-Нива – 3:1

Голы: Безерра, 24, Шостак, 53, Погорелый, 79 – Рогозинский, 9