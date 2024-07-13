Александрия в товарищеском матче уверенно переиграла клуб из Второй лиги
Команда выиграла у Кудровки-Ниви со счетом 3:1
12 июля состоялся товарищеский матч между командами Александрия и Кудровка-Нива. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из УПЛ.
Поединок прошел на поле культурно-спортивного комплекса «Ника».
Голами за «Александрию» отличились Хуан Альвина Безерра, Владислав Погорелый и Денис Шостак. У «Кудровки-Ниви», которая выступает во Второй лиге Украины, единственный мяч оформил Валерий Рогозинский.
Товарищеский матч. 12 июля. КСК Ника, Александрия
Александрия – Кудровка-Нива – 3:1
Голы: Безерра, 24, Шостак, 53, Погорелый, 79 – Рогозинский, 9
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