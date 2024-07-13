Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александрия в товарищеском матче уверенно переиграла клуб из Второй лиги
Товарищеские матчи
Александрия
12.07.2024 11:00 – FT 3 : 1
Кудровка-Нива
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
13 июля 2024, 01:38 |
35
0

Александрия в товарищеском матче уверенно переиграла клуб из Второй лиги

Команда выиграла у Кудровки-Ниви со счетом 3:1

13 июля 2024, 01:38 |
35
0
Александрия в товарищеском матче уверенно переиграла клуб из Второй лиги
ФК Александрия

12 июля состоялся товарищеский матч между командами Александрия и Кудровка-Нива. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу команды из УПЛ.

Поединок прошел на поле культурно-спортивного комплекса «Ника».

Голами за «Александрию» отличились Хуан Альвина Безерра, Владислав Погорелый и Денис Шостак. У «Кудровки-Ниви», которая выступает во Второй лиге Украины, единственный мяч оформил Валерий Рогозинский.

Товарищеский матч. 12 июля. КСК Ника, Александрия

Александрия – Кудровка-Нива – 3:1

Голы: Безерра, 24, Шостак, 53, Погорелый, 79 – Рогозинский, 9

По теме:
Динамо Киев – Шальке. Текстовая трансляция матча
Верес перенес один из контрольных матчей. Известна причина
Черноморец потребовал у тренера Александрии 140 тысяч грн
Хуан Альвина Безерра Валерий Рогозинский Владислав Погорелый Денис Шостак Александрия контрольные матчи УПЛ Кудровка-Нива Бузовая
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
Футбол | 12 июля 2024, 15:29 26
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика
«Такое мог набить только он». Болельщики нашли ошибку в тату Мудрика

Получилась очень грубая грамматическая ошибка

Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира
Футбол | 12 июля 2024, 22:52 24
Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира
Динамо или Шахтер? Названы самые большие клубы известных стран мира

В Украине самым большим клубом портал FourFourTwo назвал «Динамо»

«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
Бокс | 12.07.2024, 19:34
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
«Это будет его последний бой». Лапин назвал победителя реванша Усик – Фьюри
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Футбол | 12.07.2024, 06:30
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Футбол | 13.07.2024, 00:22
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Вот это поворот! Лунин дал согласие на переговоры с неожиданными клубами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
11.07.2024, 15:34 50
Футбол
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
11.07.2024, 10:50 14
Футбол
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
Бывший топ-боксер Фрэнк Бруно рассказал, заслуженно ли Усик победил Фьюри
12.07.2024, 07:38
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
11.07.2024, 07:07 23
Футбол
Известна реакция легендарного Леннокса Льюиса на будущий бой Майка Тайсона
Известна реакция легендарного Леннокса Льюиса на будущий бой Майка Тайсона
11.07.2024, 05:50
Бокс
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
11.07.2024, 05:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем