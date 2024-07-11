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Германия
11 июля 2024, 21:22 | Обновлено 11 июля 2024, 21:44
902
0

Клопп отказал одной из известных команд

Немецкий наставник не будет возглавлять сборную США

11 июля 2024, 21:22 | Обновлено 11 июля 2024, 21:44
902
0
Клопп отказал одной из известных команд
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Немецкий наставник Юрген Клопп отказался возглавлять сборную США.

Об этом заявил известный журналист Дэвид Орнштейн. «Юрген Клопп отклонил предложение стать главным тренером сборной США по футболу. Контакт был установлен через посредников на прошлой неделе, но Клопп вежливо отказался от предложения. Экс-менеджер «Ливерпуля» вновь подтвердил руководству американской сборной, что хочет взять перерыв от футбола», – заявил журналист в своём Twitter.

Раннее появились слухи, что экс-наставник «Ливерпуля» может возглавить сборную США.

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Дэвид Орнштейн Юрген Клопп назначение тренера сборная США по футболу
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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