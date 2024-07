Клопп отказал одной из известных команд

Немецкий наставник Юрген Клопп отказался возглавлять сборную США.



Об этом заявил известный журналист Дэвид Орнштейн. «Юрген Клопп отклонил предложение стать главным тренером сборной США по футболу. Контакт был установлен через посредников на прошлой неделе, но Клопп вежливо отказался от предложения. Экс-менеджер «Ливерпуля» вновь подтвердил руководству американской сборной, что хочет взять перерыв от футбола», – заявил журналист в своём Twitter.



Раннее появились слухи, что экс-наставник «Ливерпуля» может возглавить сборную США.

🚨 Jurgen Klopp has rebuffed approach to become USA head coach. Initial contact through intermediaries last week but opportunity politely declined; reiterated to #USMNT bosses former #LFC manager wants break from football @TheAthleticFC post @MiguelDelaney https://t.co/QWxxiBHzrI