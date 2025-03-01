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01 марта 2025, 22:16 | Обновлено 01 марта 2025, 23:00
911
1

ОФИЦИАЛЬНО. Рябоконь трудоустроился в любительском клубе

Известный наставник станет тренером-консультантом в «Лесном»

01 марта 2025, 22:16 | Обновлено 01 марта 2025, 23:00
911
1
ОФИЦИАЛЬНО. Рябоконь трудоустроился в любительском клубе
ФК Десна. Александр Рябоконь

Известный украинский тренер Александр Рябоконь возглавил любительскую команду «Лесное», выступающую в лиге Киева.

Специалист будет работать в команде в роли тренера-консультанта. Информацию о контракте новоиспеченного тренера пресс-служба клуба не распространяет.

В ближайшее время вместе с коллективом специалист отправится на предсезонное собрание в Ковель.

Запомнился Рябоконь болельщиков своим периодом работы в «Десне», в которой тренер провел около 10 лет. Последним местом работы специалиста стал перволиговый «Диназ», который Александр покинул в конце января.

Напомним, что за «Лесное» играют бывшие футболисты киевского «Динамо» Денис Гармаш и Сергей Рыбалка.

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Лесное Александр Рябоконь назначение тренера аматорский футбол
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Iigor6583
Відомий досвідчений тренер працевлаштувався в аматорському клубі, а лупашки, бабичі, кобіни... в упл
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