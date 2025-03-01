ОФИЦИАЛЬНО. Рябоконь трудоустроился в любительском клубе

Известный украинский тренер Александр Рябоконь возглавил любительскую команду «Лесное», выступающую в лиге Киева.

Специалист будет работать в команде в роли тренера-консультанта. Информацию о контракте новоиспеченного тренера пресс-служба клуба не распространяет.

В ближайшее время вместе с коллективом специалист отправится на предсезонное собрание в Ковель.

Запомнился Рябоконь болельщиков своим периодом работы в «Десне», в которой тренер провел около 10 лет. Последним местом работы специалиста стал перволиговый «Диназ», который Александр покинул в конце января.

Напомним, что за «Лесное» играют бывшие футболисты киевского «Динамо» Денис Гармаш и Сергей Рыбалка.