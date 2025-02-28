Экс-тренер сборной Украины может возглавить клуб Серии А

Руководство итальянского «Милана» собирается уволить главного тренера клуба Сержиу Консейсау из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле.

В клубе недовольны тем, что португальский специалист проваливает главную задачу сезона – попадание в зону Лиги чемпионов. Главным претендентом на пост наставника рассматривается Мауро Тассотти, который ранее работал ассистентом тренера в сборной Украины.

Итальянские журналисты сообщают, что футболисты «Милана» недовольны работой под управлением Сержиу и готовы с ним попрощаться. Изначально, боссы «Милана» планировали сменить тренера после окончания сезона, но из-за непопадания в Лигу чемпионов, клуб может понести убытки. Поэтому, рассматривается вариант увольнения Консейсау в ближайшее время и назначение Тассотти.

Мауро несколько недель назад вошел в тренерский штаб команды «Милан» U-23. Во время карьеры футболиста Тассотти выступал за этот клуб в течении 1980-97 годов.