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Италия
28 февраля 2025, 14:53 |
1173
4

Экс-тренер сборной Украины может возглавить клуб Серии А

Мауро Тассотти – главный претендент на пост наставника «Милана»

28 февраля 2025, 14:53 |
1173
4
Экс-тренер сборной Украины может возглавить клуб Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Тассотти

Руководство итальянского «Милана» собирается уволить главного тренера клуба Сержиу Консейсау из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле.

В клубе недовольны тем, что португальский специалист проваливает главную задачу сезона – попадание в зону Лиги чемпионов. Главным претендентом на пост наставника рассматривается Мауро Тассотти, который ранее работал ассистентом тренера в сборной Украины.

Итальянские журналисты сообщают, что футболисты «Милана» недовольны работой под управлением Сержиу и готовы с ним попрощаться. Изначально, боссы «Милана» планировали сменить тренера после окончания сезона, но из-за непопадания в Лигу чемпионов, клуб может понести убытки. Поэтому, рассматривается вариант увольнения Консейсау в ближайшее время и назначение Тассотти.

Мауро несколько недель назад вошел в тренерский штаб команды «Милан» U-23. Во время карьеры футболиста Тассотти выступал за этот клуб в течении 1980-97 годов.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Милан Мауро Тассотти назначение тренера отставка Сержиу Консейсау
Николай Титюк Источник: Sport Mediaset
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Комментарии 4
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u6464u
Андрюшу заберіть будь ласка.
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Harun Bakircioğlu
Это ему еще кучу игроков подписали в январе. И не говорите, что никто не предупреждал, что Консейсау был никудышним выбором. Милану теперь никто не поможет попасть в ЛЧ, можно и не париться со сменой тренера до лета. Все решил не вчерашний пролет Болонье, а обсер сразу трех итальянских клубов в ЛЧ, из-за чего у Италии Испания отобрала 5-е бонусное место.
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0
antt
щось нові португальські тренери-легіонери недопрацьовують якщо взяти до уваги ще й Аморіма
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