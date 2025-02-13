Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-тренер сборной Украины трудоустроился в Милане. Он работает в УАФ
Италия
13 февраля 2025, 09:48 |
905
0

Экс-тренер сборной Украины трудоустроился в Милане. Он работает в УАФ

Мауро Тассотти вошел в тренерский штаб «Милана» U-23

13 февраля 2025, 09:48 |
905
0
Экс-тренер сборной Украины трудоустроился в Милане. Он работает в УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Тассотти

Известный итальянский специалист Мауро Тассотти, занимающий должность заместителя председателя комитета национальных сборных команд УАФ, трудоустроился в структуре «Милана».

Мауро будет работать в тренерском штабе второй команды итальянского «Милана», которую ныне возглавляет Даниэле Бонера. Сейчас команда занимает 18 место в группе В Серии С (третий по силе дивизион Италии), набрав 22 балла за 26 туров.

65-летний итальянец работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины и Дженоа. До этого он был скаутом, помощником и главным тренером «Милана».

Ранее сообщалось, что российский тренер может возглавить венгерский клуб с украинцами в составе.

По теме:
ШЕВЧЕНКО:«Работаем как единая команда для развития футбола в Украине»
Итоги первых матчей 1/16 финала ЛЧ. Успех Трубина, неудача Милана
«Мы должны были сделать больше». Тренер Милана – о поражении в ЛЧ
Мауро Тассотти Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
Футбол | 12 февраля 2025, 11:51 1
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату
Клуб Первой лиги распустил футболистов, чтобы не платить зарплату

«Кремень» решил сэкономить

Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Футбол | 12 февраля 2025, 18:00 1
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат
Во Львове будет еще одна команда мастеров. Ее тренирует экс-игрок Карпат

Клуб планирует заявиться во Вторую лигу

«Во втором тайме просто смотрел футбол». Пресса – об игре Трубина в ЛЧ
Футбол | 13.02.2025, 08:43
«Во втором тайме просто смотрел футбол». Пресса – об игре Трубина в ЛЧ
«Во втором тайме просто смотрел футбол». Пресса – об игре Трубина в ЛЧ
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Футбол | 12.02.2025, 15:01
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
Ливерпуль нашел, кем заменить Салаха. Это один из фаворитов на Золотой мяч
У Депая асисст, а как сыграл Неймар? Сантос проиграл Коринтиансу в Бразилии
Футбол | 13.02.2025, 08:16
У Депая асисст, а как сыграл Неймар? Сантос проиграл Коринтиансу в Бразилии
У Депая асисст, а как сыграл Неймар? Сантос проиграл Коринтиансу в Бразилии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
12.02.2025, 08:30 2
Бокс
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 6
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
12.02.2025, 00:43 11
Футбол
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 4
Футбол
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
11.02.2025, 18:03 29
Теннис
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
12.02.2025, 17:46 27
Теннис
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
11.02.2025, 20:30 2
Футбол
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
Усик официально заявил, с кем проведет следующий бой
12.02.2025, 18:29 34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем