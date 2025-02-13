Экс-тренер сборной Украины трудоустроился в Милане. Он работает в УАФ
Мауро Тассотти вошел в тренерский штаб «Милана» U-23
Известный итальянский специалист Мауро Тассотти, занимающий должность заместителя председателя комитета национальных сборных команд УАФ, трудоустроился в структуре «Милана».
Мауро будет работать в тренерском штабе второй команды итальянского «Милана», которую ныне возглавляет Даниэле Бонера. Сейчас команда занимает 18 место в группе В Серии С (третий по силе дивизион Италии), набрав 22 балла за 26 туров.
65-летний итальянец работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины и Дженоа. До этого он был скаутом, помощником и главным тренером «Милана».
Ранее сообщалось, что российский тренер может возглавить венгерский клуб с украинцами в составе.
Mauro #Tassotti returns to #ACMilan. He has been included in Daniele #Bonera’s staff at #Milan Futuro. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 12, 2025
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