Экс-тренер сборной Украины трудоустроился в Милане. Он работает в УАФ

Известный итальянский специалист Мауро Тассотти, занимающий должность заместителя председателя комитета национальных сборных команд УАФ, трудоустроился в структуре «Милана».

Мауро будет работать в тренерском штабе второй команды итальянского «Милана», которую ныне возглавляет Даниэле Бонера. Сейчас команда занимает 18 место в группе В Серии С (третий по силе дивизион Италии), набрав 22 балла за 26 туров.

65-летний итальянец работал ассистентом Андрея Шевченко в сборной Украины и Дженоа. До этого он был скаутом, помощником и главным тренером «Милана».

Ранее сообщалось, что российский тренер может возглавить венгерский клуб с украинцами в составе.

Mauro #Tassotti returns to #ACMilan. He has been included in Daniele #Bonera’s staff at #Milan Futuro. #transfers