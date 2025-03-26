УАФ: «Десяток дронов по Харькову. Это Иран научил рф производству шахедов»
Украинская ассоциация футбола отреагировала на атаку дронами по Харькову
Оккупационные войска рф нанесли удары беспилотниками по Харькову, произошли повреждения гражданской инфраструктуры. Известно о 8 пострадавших людей в Харькове
Городской голова Игорь Терехов рассказал, что в городе повреждены многоэтажные жилые дома. По предварительной информации пострадал объект гражданской инфраструктуры.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. Она госпитализирована в больницу. В городе прогремело, по меньшей мере, 15 взрывов.
Украинская ассоциация футбола отреагировала на атаку дронами по Харькову:
Обычные украинские города: Харьков, Сумы, Днепр. Обычная жизнь и российские удары, которых никогда не должно быть. Каждые сутки в Украине – это масштабные атаки ударными дронами, большинство из которых – «шахеды». Именно Иран научил рф производить такие ударные дроны.
Сегодня уже более десятка дронов ударили по нашему Харькову – одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, на данный момент пострадали 8 человек, в том числе 12-летняя девочка. Ни одна страна не должна через такое проходить.
И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на рф, снятии санкций и тому подобном. россия убивает каждый день и затягивает эту войну. Уже полмесяца на столе американское предложение о безусловном прекращении огня.
Необходимо давление на россию, чтобы уберечь жизни людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на россию не будет результата.
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