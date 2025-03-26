Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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26 марта 2025, 23:43 | Обновлено 26 марта 2025, 23:50
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0

УАФ: «Десяток дронов по Харькову. Это Иран научил рф производству шахедов»

Украинская ассоциация футбола отреагировала на атаку дронами по Харькову

26 марта 2025, 23:43 | Обновлено 26 марта 2025, 23:50
160
0
УАФ: «Десяток дронов по Харькову. Это Иран научил рф производству шахедов»
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Оккупационные войска рф нанесли удары беспилотниками по Харькову, произошли повреждения гражданской инфраструктуры. Известно о 8 пострадавших людей в Харькове

Городской голова Игорь Терехов рассказал, что в городе повреждены многоэтажные жилые дома. По предварительной информации пострадал объект гражданской инфраструктуры.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате вражеского удара по Харькову пострадала 12-летняя девушка. Она госпитализирована в больницу. В городе прогремело, по меньшей мере, 15 взрывов.

Украинская ассоциация футбола отреагировала на атаку дронами по Харькову:

Обычные украинские города: Харьков, Сумы, Днепр. Обычная жизнь и российские удары, которых никогда не должно быть. Каждые сутки в Украине – это масштабные атаки ударными дронами, большинство из которых – «шахеды». Именно Иран научил рф производить такие ударные дроны.

Сегодня уже более десятка дронов ударили по нашему Харькову – одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, на данный момент пострадали 8 человек, в том числе 12-летняя девочка. Ни одна страна не должна через такое проходить.

И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на рф, снятии санкций и тому подобном. россия убивает каждый день и затягивает эту войну. Уже полмесяца на столе американское предложение о безусловном прекращении огня.

Необходимо давление на россию, чтобы уберечь жизни людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на россию не будет результата.

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Харьков аматорский футбол видео дроны российско-украинская война бомбардировки Украинская ассоциация футбола Игорь Терехов Олег Синегубов
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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