Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда
Другие новости
26 марта 2025, 23:23 | Обновлено 27 марта 2025, 00:19
486
0

ВИДЕО. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда

Футболистам пришлось экстренно спасаться от опасности

26 марта 2025, 23:23 | Обновлено 27 марта 2025, 00:19
486
0
ВИДЕО. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда
Region 21

Во время поединка любительской лиги в Харькове футболистам пришлось экстренно спасаться после взрыва, нанесенного ударом дрона-шахеда.

На видео, появившемся в соцсетях, игроки быстро пытаются отбежать подальше от опасности, когда раздается громкий взрыв. Некоторые падают на газон, прикрывая голову руками, другие бегут за пределы арены.

По предварительным данным, взрыв произошел недалеко от спортивного комплекса, где проходил матч. Подобные случаи еще раз демонстрируют, в каких сложных условиях живет прифронтовый Харьков.

Футбольные матчи в городе проходят под постоянной угрозой атак рашистских захватчиков, и война несет серьезную опасность даже спортивным площадкам.

ВИДЕО 1. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда

ВИДЕО 2. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда

По теме:
УАФ: «Десяток дронов по Харькову. Это Иран научил рф производству шахедов»
Вице-премьер Италии: «Надеемся увидеть украинцев и россиян на ОИ-2026»
«Надеюсь». Милевский отреагировал на решение Тотти посетить россию
Харьков бомбардировки российско-украинская война дроны видео аматорский футбол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Футбол | 26 марта 2025, 18:46 13
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец
Забарный стал целью культового клуба. Там сиял украинец

«Милан» рассматривает летний трансфер украинца

Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Футбол | 26 марта 2025, 04:05 5
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации
Путевка на ЧМ в кармане. Аргентина разгромила Бразилию в квалификации

Хозяева поля в Буэнос-Айресе отгрузили принципиальным соперникам 4 мяча

Месси отреагировал на разгром в матче Аргентина – Бразилия
Футбол | 26.03.2025, 23:00
Месси отреагировал на разгром в матче Аргентина – Бразилия
Месси отреагировал на разгром в матче Аргентина – Бразилия
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Теннис | 26.03.2025, 04:32
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Соболенко и Чжэн Циньвень определили вторую полуфиналистку турнира в Майами
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Теннис | 26.03.2025, 01:15
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Прерывали на четыре часа. Монфис завершил выступления на Мастерсе в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
Определена первая полуфиналистка престижного турнира WTA 1000 в Майами
26.03.2025, 02:09
Теннис
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
ВИДЕО. Вот что сделал Забарный сразу после второй игры с Бельгией
25.03.2025, 10:47 2
Футбол
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
«Никаких украинских флагов». Поляки захейтили интервью Василия Тупчия
25.03.2025, 01:30 8
Волейбол
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
Заколдованный корт. Свитолина уступила Свентек и покинула турнир в Майами
25.03.2025, 06:10 17
Теннис
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
Как Шевченко отреагировал на поражение сборной Украины от Бельгии
25.03.2025, 07:48 23
Футбол
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
Реал назвал сумму, за которую продаст Лунина после его матчей с Бельгией
25.03.2025, 08:27 5
Футбол
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
Экс-игрок Динамо: «Шовковский сказал, что я могу искать другой клуб»
25.03.2025, 08:49 8
Футбол
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
Легенда Динамо назвал игроков, из-за которых Украина проиграла Бельгии
25.03.2025, 09:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем