ВИДЕО. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда

Во время поединка любительской лиги в Харькове футболистам пришлось экстренно спасаться после взрыва, нанесенного ударом дрона-шахеда.

На видео, появившемся в соцсетях, игроки быстро пытаются отбежать подальше от опасности, когда раздается громкий взрыв. Некоторые падают на газон, прикрывая голову руками, другие бегут за пределы арены.

По предварительным данным, взрыв произошел недалеко от спортивного комплекса, где проходил матч. Подобные случаи еще раз демонстрируют, в каких сложных условиях живет прифронтовый Харьков.

Футбольные матчи в городе проходят под постоянной угрозой атак рашистских захватчиков, и война несет серьезную опасность даже спортивным площадкам.

ВИДЕО 1. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда

ВИДЕО 2. В Харькове во время матча аматорской лиги произошел прилет шахеда