Сборная США ищет нового тренера. Главная цель – экс-коуч Ливерпуля

Федерация футбола Соединенных штатов Америки определила немецкого специалиста Юргена Клоппа в качестве основного кандидата на пост главного тренера национальной сборной США, сообщает авторитетное издание The Independent.

По информации источника, уже были проведены первые переговоры с 57-летним коучем. «Звездно-полосатые» очень хотят, чтобы именно Клопп готовил команду к домашнему чемпионату мира 2026 года, который пройдет в 3 странах: Мексике, Канаде и собственно США.

Последним местом работы Юргена Клопп был английский «Ливерпуль», который он из-за эмоционального выгорания покинул в конце сезона 2023/24 после почти 9 лет работы.

10 июля США уволили с должности главного тренера сборной Грегга Берхалтера, который возглавлял команду с августа 2023 года. С ним во главе команда провела 14 матчей, одержав лишь 7 побед и 1 ничью.