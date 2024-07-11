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Чемпионат мира
11 июля 2024, 15:34 | Обновлено 11 июля 2024, 16:31
2295
8

Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту

Правила будут существенно отличаться от прошлых «мундиалей»

11 июля 2024, 15:34 | Обновлено 11 июля 2024, 16:31
2295
8
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Getty Images/Global Images Ukrainе

Регламент чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике, будет существенно отличаться от прошлых «мундиалей».

Будет увеличено количество стран-участников, а значит, и количество матчей. Вместо привычных 32 команд и 8 групп будет 48 стран-участников и 12 квартетов.

Итак, формат ЧМ-2026 будет выглядеть следующим образом:

  • Продолжительность - 6 недель
  • 48 стран
  • 104 матча
  • 12 групп
  • На групповом этапе по 6 игр в день

В плей-офф ЧМ впервые появится стадия 1/16 финала: из группы выйдут по две лучшие команды, а также восемь лучших команд, занявших третьи места в своих группах.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая выиграла проходивший в Катаре «мундиаль» 2022 года.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу
Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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Комментарии 8
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Людмила Павловська
Навіщо власникам клубів це шоу. Дурнішого придумати не можливо. 
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+1
Xvalenok03
Полтора месяца игр. Первые 2-3 недели возня в группах. Игры потом начнутся, а народ уже устал. Пресытился.
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+1
Ruslan5050
Чому 48? Чому не 196?
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+1
Nordenus
Ясно, тоже самое что и с Евро сделали, просто ужас...
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0
Pavel_i_CO
Останній нормальний ЧС був в 2006-му році... 2014-й з натяжкою 
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0
Dimaryz81
Ко второй неделе зрители устанут от количества футбола. И матчи будут смотреть через 1-2. Раньше ЧМ был праздник где не хотелось пропускать ни матча. Теперь в погоне за деньгами футбол будет вызывать усталость.
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0
Chunga-Changa
Бабки качают.   Сделали бы 8 групп по 6.    И только 1 и 2 выходят в перекрёстный плей-офф.
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-1
ТвояМамка
Дожить бы ещё с этими зе-могилизациями и другой шляпой
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-4
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