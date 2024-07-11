Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Правила будут существенно отличаться от прошлых «мундиалей»
Регламент чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике, будет существенно отличаться от прошлых «мундиалей».
Будет увеличено количество стран-участников, а значит, и количество матчей. Вместо привычных 32 команд и 8 групп будет 48 стран-участников и 12 квартетов.
Итак, формат ЧМ-2026 будет выглядеть следующим образом:
- Продолжительность - 6 недель
- 48 стран
- 104 матча
- 12 групп
- На групповом этапе по 6 игр в день
В плей-офф ЧМ впервые появится стадия 1/16 финала: из группы выйдут по две лучшие команды, а также восемь лучших команд, занявших третьи места в своих группах.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая выиграла проходивший в Катаре «мундиаль» 2022 года.
The format of the 2026 World Cup:— Football Talk (@FootballTalkHQ) July 11, 2024
⏳ 6 weeks long
👀 48 countries
🏟️ 104 games
⚽️ 12 groups
6️⃣ 6 games-a-day sometimes pic.twitter.com/sZpolm5LIZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина добралась до четвертьфинала одиночного разряда, где уступила Елене Рыбакиной
Бывший главный тренер «Днепра-1» не считает Сергея виновным в неудаче «сине-желтых»