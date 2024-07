Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту

Регламент чемпионата мира 2026 года, который пройдет в Канаде, США и Мексике, будет существенно отличаться от прошлых «мундиалей».

Будет увеличено количество стран-участников, а значит, и количество матчей. Вместо привычных 32 команд и 8 групп будет 48 стран-участников и 12 квартетов.

Итак, формат ЧМ-2026 будет выглядеть следующим образом:

В плей-офф ЧМ впервые появится стадия 1/16 финала: из группы выйдут по две лучшие команды, а также восемь лучших команд, занявших третьи места в своих группах.



Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая выиграла проходивший в Катаре «мундиаль» 2022 года.

The format of the 2026 World Cup:



⏳ 6 weeks long

👀 48 countries

🏟️ 104 games

⚽️ 12 groups

6️⃣ 6 games-a-day sometimes pic.twitter.com/sZpolm5LIZ