Это случится не в Майми. Стало известно, когда Месси завершит карьеру

Стало известно, когда легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси объявит о завершении карьеры, сообщает El Nacional.

По информации источника, 37-летний футболист проведет оставшиеся по контракту 12 месяцев в «Интер Майами», после чего присоединится к клубу детства – «Ньюэллс Олд Бойз».

Проведя 6 месяцев в составе аргентинского клуба, он закончит с клубным футболом и отравится на чемпионат мира 2026 года. после которого закончит карьеру футболиста.

Ранее сообщалось о том, что известно, где планирует продолжить карьеру Месси.