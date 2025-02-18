Это случится не в Майми. Стало известно, когда Месси завершит карьеру
Легендарный аргентинец повесит бутсы на гвоздь после чемпионата мира 2026 года
Стало известно, когда легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси объявит о завершении карьеры, сообщает El Nacional.
По информации источника, 37-летний футболист проведет оставшиеся по контракту 12 месяцев в «Интер Майами», после чего присоединится к клубу детства – «Ньюэллс Олд Бойз».
Проведя 6 месяцев в составе аргентинского клуба, он закончит с клубным футболом и отравится на чемпионат мира 2026 года. после которого закончит карьеру футболиста.
Ранее сообщалось о том, что известно, где планирует продолжить карьеру Месси.
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