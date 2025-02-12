Майами – не финал. Известно, где планирует продолжить карьеру Месси

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси не планирует завершать карьеру после окончания контракта с «Интер Майами», сообщает EL Nacional.

По информации источника, 37-летний аргентинец по истечении контракта, который действует до зимы 2026 года, хочет вернуться в родной «Ньюэллс Олд Бойз», где он начинал свою карьеру будучи ребенком.

Именно из аргентинского коллектива Лионель перебрался в академию «Барселоны».

Ранее сообщалось о том, что визит Месси на финал Супербоула стал популярнее, чем объявление чемпионов.