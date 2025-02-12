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  4. Майами – не финал. Известно, где планирует продолжить карьеру Месси
Major League Soccer
12 февраля 2025, 19:03 |
1629
2

Майами – не финал. Известно, где планирует продолжить карьеру Месси

Легендарный аргентинец планирует присоединиться к «Ньюэллс Олд Бойз» зимой 2026 года

12 февраля 2025, 19:03 |
1629
2
Майами – не финал. Известно, где планирует продолжить карьеру Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси не планирует завершать карьеру после окончания контракта с «Интер Майами», сообщает EL Nacional.

По информации источника, 37-летний аргентинец по истечении контракта, который действует до зимы 2026 года, хочет вернуться в родной «Ньюэллс Олд Бойз», где он начинал свою карьеру будучи ребенком.

Именно из аргентинского коллектива Лионель перебрался в академию «Барселоны».

Ранее сообщалось о том, что визит Месси на финал Супербоула стал популярнее, чем объявление чемпионов.

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Лионель Месси Интер Майами чемпионат Аргентины по футболу Major League Soccer (MLS) Ньюэллс Олд Бойз
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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M K
або Полісся або Металіст 1925
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0
Фанькин кот
А почему не в Барсе? Ещё бы не затерялся и помог команде, например, выходя на замены.
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-1
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