Майами – не финал. Известно, где планирует продолжить карьеру Месси
Легендарный аргентинец планирует присоединиться к «Ньюэллс Олд Бойз» зимой 2026 года
Легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси не планирует завершать карьеру после окончания контракта с «Интер Майами», сообщает EL Nacional.
По информации источника, 37-летний аргентинец по истечении контракта, который действует до зимы 2026 года, хочет вернуться в родной «Ньюэллс Олд Бойз», где он начинал свою карьеру будучи ребенком.
Именно из аргентинского коллектива Лионель перебрался в академию «Барселоны».
Ранее сообщалось о том, что визит Месси на финал Супербоула стал популярнее, чем объявление чемпионов.
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