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Чемпионат Европы
11 июля 2024, 01:10 | Обновлено 11 июля 2024, 02:33
541
0

Любимая буква. Невероятное совпадение у соперников сборной Англии

В финале английская команда встретится с Испанией

11 июля 2024, 01:10 | Обновлено 11 июля 2024, 02:33
541
0
Любимая буква. Невероятное совпадение у соперников сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии

10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

Сборная Англии одолела Нидерланды и вышла в финал, где сыграет с Испанией. Таким образом, англичане отметились интересным достижением.

Англия на Евро-2024 станет первой командой в истории чемпионатов Европы и мира, которая встретится в одном турнире с пятью разными странами, название которых начинаются с одной и той же буквы (S).

Раннее англичане сыграли против Сербии, Словении, Словакии, Швейцарии, а в финале их ждёт Испания. На английском эти страны начинаются на букву S: Serbia, Slovenia, Slovakia, Switzerland, Spain.

Интересно отметить, что у сборной Украины на ЧМ-2024 по футзалу соперники будут на одну букву А: Аргентина, Ангола, Афганистан.

Финал Евро-2024 пройдёт 14 июля в Берлине.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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