Любимая буква. Невероятное совпадение у соперников сборной Англии

10 июля в немецком Дортмунде прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.



Сборная Англии одолела Нидерланды и вышла в финал, где сыграет с Испанией. Таким образом, англичане отметились интересным достижением.



Англия на Евро-2024 станет первой командой в истории чемпионатов Европы и мира, которая встретится в одном турнире с пятью разными странами, название которых начинаются с одной и той же буквы (S).



Раннее англичане сыграли против Сербии, Словении, Словакии, Швейцарии, а в финале их ждёт Испания. На английском эти страны начинаются на букву S: Serbia, Slovenia, Slovakia, Switzerland, Spain.



Интересно отметить, что у сборной Украины на ЧМ-2024 по футзалу соперники будут на одну букву А: Аргентина, Ангола, Афганистан.



Финал Евро-2024 пройдёт 14 июля в Берлине.

