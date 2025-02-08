ФОТО. Красивый поступок Ламина Ямала после матча с Валенсией. Респект
Вингер Барселоны показал прекрасную сторону игры
Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал впечатлил всех поступком после матча 1/4 финала Кубка Испании против «Валенсии».
Напомним, что каталонцы разбили своих соперников со счётом 0:5, а Ямал забив один из голов.
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По завершении матча Ламин увидел мальчика с плакатом «Ламин, подари мне свою футболку, пожалуйста», и отправился прямо к нему.
Радости юного футбольного фана не было предела – исполнилась его мечта, Ямал отдал ему свою футболку.
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