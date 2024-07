Почти официально. Стал известен главный тренер конкурента команды Роналду

Французский тренер Лоран Блан уже скоро возглавит «Аль-Иттихад».

Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо. Лоран Блан и «Аль-Иттихад» согласовали двухлетний контракт, действительный до июня 2026 года. Соглашение также включает опцию продления сделки еще на один сезон, до июня 2027 года.



Важно отметить, что за саудовский «Аль-Иттихад», выступающий в одном чемпионате с командой Роналду, играют известные французы: Карим Бензема и Н'Голо Канте. Лоран Блан сидит без работы с 2023 года. Последним местом его работы был «Лион».

🚨🟡⚫️ Laurent Blanc and Al Ittihad have agreed on two year contract valid until June 2026.



The agreement will also include an option to extend the deal until June 2027, one more season. pic.twitter.com/SiiXXl9wJg