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  4. Месси вышел на 2-е место в мировом реестре бомбардиров. Сколько до Роналду?
Аргентина
10 июля 2024, 07:55 | Обновлено 10 июля 2024, 08:08
1625
0

Месси вышел на 2-е место в мировом реестре бомбардиров. Сколько до Роналду?

Аргентинец улучшил свое голевое наследие в форме сборной

10 июля 2024, 07:55 | Обновлено 10 июля 2024, 08:08
1625
0
Месси вышел на 2-е место в мировом реестре бомбардиров. Сколько до Роналду?
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В ночь на 10 июня в США состоялся полуфинальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.

Аргентинцы с голами Хулиана Альвареса и Лионеля Месси добились победы со счетом 2:0 и вышли в финал континентального турнира.

37-летний Месси, поразив ворота канадцев, довел показатель своих голов в форме национальной команды до 109 и вышел на второе место в мировом историческом реестре бомбардиров. Лионель опередил иранца Али Даеи, на счету которого 108 голов за сборную.

Лидирует в рейтинге португалец Криштиану Роналду, который имеет 130 голов за свою национальную команду.

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сборная Аргентины по футболу Копа Америка Криштиану Роналду Али Даеи
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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