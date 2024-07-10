Месси вышел на 2-е место в мировом реестре бомбардиров. Сколько до Роналду?
Аргентинец улучшил свое голевое наследие в форме сборной
В ночь на 10 июня в США состоялся полуфинальный матч Кубка Америки между сборными Аргентины и Канады.
Аргентинцы с голами Хулиана Альвареса и Лионеля Месси добились победы со счетом 2:0 и вышли в финал континентального турнира.
37-летний Месси, поразив ворота канадцев, довел показатель своих голов в форме национальной команды до 109 и вышел на второе место в мировом историческом реестре бомбардиров. Лионель опередил иранца Али Даеи, на счету которого 108 голов за сборную.
Лидирует в рейтинге португалец Криштиану Роналду, который имеет 130 голов за свою национальную команду.
Most goals for country:— StatMuse FC (@statmusefc) July 10, 2024
130 — Cristiano Ronaldo 🇵🇹
109 — Leo Messi 🇦🇷
108 — Ali Daei 🇮🇷
Messi moves to 2nd place. pic.twitter.com/34UETRBbGZ
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