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Португалия
25 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 25 декабря 2024, 16:21
274
0

ФОТО. В кругу большой семьи: Роналду назвал Рождество важным праздником

Легендарный игрок всегда ставит семью на первое место

25 декабря 2024, 16:20 | Обновлено 25 декабря 2024, 16:21
274
0
ФОТО. В кругу большой семьи: Роналду назвал Рождество важным праздником
https://www.instagram.com/cristiano/

39-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился, как празднует Рождество в кругу семьи.

На фото Роналду со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми за праздничным столом.

На столе можно увидеть запеченную курицу и овощной салат.

В этом сезоне звездный футболист провел 12 матчей за «Аль-Наср» на клубном уровне, забив 10 голов.

В составе сборной Португалии Роналду принял участие в 5 матчах Лиги наций, в которых отметился также 5 голами.

Ранее Криштиану Роналду показал, как в Финляндии прыгнул в ледяную воду.

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Аль-Наср Эр-Рияд Криштиану Роналду lifestyle сборная Португалии по футболу
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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