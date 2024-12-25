ФОТО. В кругу большой семьи: Роналду назвал Рождество важным праздником

39-летний форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился, как празднует Рождество в кругу семьи.

На фото Роналду со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми за праздничным столом.

На столе можно увидеть запеченную курицу и овощной салат.

В этом сезоне звездный футболист провел 12 матчей за «Аль-Наср» на клубном уровне, забив 10 голов.

В составе сборной Португалии Роналду принял участие в 5 матчах Лиги наций, в которых отметился также 5 голами.

Ранее Криштиану Роналду показал, как в Финляндии прыгнул в ледяную воду.