Другие новости25 декабря 2024, 07:45 | Обновлено 25 декабря 2024, 07:49
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ВИДЕО. Нырнул в прорубь. Роналду проводит отпуск в Финляндии
Легендарный португалец отдыхает после первой части сезона
25 декабря 2024, 07:45 | Обновлено 25 декабря 2024, 07:49
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Легендарный футболист сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отправился вместе с семьей в отпуск в Финляндию.
Игрок поделился видеофрагментом, в котором он нырнул в прорубь после водных процедур.
Португальский форвард подчеркнул, что на улице было довольно прохладно, поскольку температура достигла отметки в -20 градусов.
«Немного холодно», – написал Роналду под видео в Instagram.
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