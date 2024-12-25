ВИДЕО. Нырнул в прорубь. Роналду проводит отпуск в Финляндии

Легендарный футболист сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отправился вместе с семьей в отпуск в Финляндию.

Игрок поделился видеофрагментом, в котором он нырнул в прорубь после водных процедур.

Португальский форвард подчеркнул, что на улице было довольно прохладно, поскольку температура достигла отметки в -20 градусов.

«Немного холодно», – написал Роналду под видео в Instagram.