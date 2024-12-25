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25 декабря 2024, 07:45 | Обновлено 25 декабря 2024, 07:49
963
1

ВИДЕО. Нырнул в прорубь. Роналду проводит отпуск в Финляндии

Легендарный португалец отдыхает после первой части сезона

25 декабря 2024, 07:45 | Обновлено 25 декабря 2024, 07:49
963
1
ВИДЕО. Нырнул в прорубь. Роналду проводит отпуск в Финляндии
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Легендарный футболист сборной Португалии и клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду отправился вместе с семьей в отпуск в Финляндию.

Игрок поделился видеофрагментом, в котором он нырнул в прорубь после водных процедур.

Португальский форвард подчеркнул, что на улице было довольно прохладно, поскольку температура достигла отметки в -20 градусов.

«Немного холодно», – написал Роналду под видео в Instagram.

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Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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Serhii P.
Набридла йому спека ))
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