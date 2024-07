Бутылка Пикфорда с указаниями. Как Англия прошла в полуфинал Евро-2024

5 июля состоялся матч Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии. Англичане выиграли матч в серии пенальти (5:3).



В серии 11-метровых ударов главным героем стал вратарь сборной Англии – Джордан Пикфорд, который отбил первый удар с точки от Мануэля Аканджи.



Как оказалось позже, у Пикфорда на бутылке с водой были подсказки с тем, как бьёт пенальти каждый игрок сборной Швейцарии. Вратарь выполнил все «указания» с подсказки и отразил удар от Аканджи, благодаря чему Англия вышла в полуфинал Евро.



В полуфинале англичане сыграют против победителя пары Нидерланды – Турция. Встреча пройдёт 10 июля.

ФОТО. Бутылка Джордана Пикфорда с указаниями, как действовать при пенальти

🧠 Jordan Pickford's bottle had the preferred shooting directions of Swiss players written on it.



It said Akanji's preferred direction is left, which is exactly what happened 🧤 pic.twitter.com/7dJfDKg3HA