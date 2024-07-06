Чемпионат Европы06 июля 2024, 22:02 |
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Нидерланды – Турция. 1/4 финала Евро-2024. Видео голов, обзор (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ
06 июля 2024, 22:02 |
3707
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6 июля в немецком Берлине проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 1/8 финала Нидерланды не оставили шансов Румынии, разгромив соперника со счетом 3:0. Турция благодаря дублю Демирала победила Австрию.
Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с Англией.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Евро-2024. 1/4 финала, 6 июля.
Нидерланды – Турция – 0:0
Трансляция матчу
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