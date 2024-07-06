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Чемпионат Европы
06 июля 2024, 22:02 |
3707
0

Нидерланды – Турция. 1/4 финала Евро-2024. Видео голов, обзор (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ

06 июля 2024, 22:02 |
3707
0
Нидерланды – Турция. 1/4 финала Евро-2024. Видео голов, обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

6 июля в немецком Берлине проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В 1/8 финала Нидерланды не оставили шансов Румынии, разгромив соперника со счетом 3:0. Турция благодаря дублю Демирала победила Австрию.

Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с Англией.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Евро-2024. 1/4 финала, 6 июля.

Нидерланды – Турция – 0:0

Трансляция матчу

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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