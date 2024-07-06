6 июля в немецком Берлине проходит матч 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.

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В 1/8 финала Нидерланды не оставили шансов Румынии, разгромив соперника со счетом 3:0. Турция благодаря дублю Демирала победила Австрию.

Победитель этого матча в полуфинале турнира сыграет с Англией.

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Евро-2024. 1/4 финала, 6 июля.

Нидерланды – Турция – 0:0

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