Второй раз в истории. Англия сумела повторить свой рекорд

5 июля состоялся матч Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии. Англичане выиграли матч в серии пенальти (5:3).



Англия реализовала все пять пенальти против Швейцарии. Это всего лишь второй раз за 10 крупных турниров (чемпионат мира и Европы), когда англичане реализовали 100% пенальти. Последний раз это было на Евро 1996 против Испании (4/4).



В полуфинале сборная Англии сыграет против победителя пары Нидерланды – Турция. Встреча пройдёт 10 июля.

5/5 - England scored all five of their penalties against Switzerland, just the second time in 10 major tournament shootouts that England have scored 100% of their penalties, also doing so at EURO 96 vs Spain (4/4). Nerve. pic.twitter.com/vAkDL5U7NZ