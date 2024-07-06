Чемпионат Европы06 июля 2024, 22:05 | Обновлено 06 июля 2024, 22:06
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ФОТО. Определен лучший игрок четвертьфинала Евро Англия – Швейцария
Эксперты выбрали Букайо Сака
06 июля 2024, 22:05 | Обновлено 06 июля 2024, 22:06
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Сборная Англии в матче четвертьфинала Евро-2024 сумела обыграть Швейцарию. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти серии были англичане, которые реализовали все попытки (5:3).
УЕФА лучшим игроком встречи признал вингера Букайо Сака, который сравнял счет на 80-й минуте, а также реализовал пенальти.
В полуфинале команда Гарета Саутгейта сыграет против Нидерландов или Турции.
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