ФОТО. Определен лучший игрок четвертьфинала Евро Англия – Швейцария

Сборная Англии в матче четвертьфинала Евро-2024 сумела обыграть Швейцарию. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти серии были англичане, которые реализовали все попытки (5:3).

УЕФА лучшим игроком встречи признал вингера Букайо Сака, который сравнял счет на 80-й минуте, а также реализовал пенальти.

В полуфинале команда Гарета Саутгейта сыграет против Нидерландов или Турции.