ДЕШАМ: «Мы в полуфинале, но это то, что не стоит воспринимать как должное»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о матче против Португалии:

«Это был очень напряженный, упорный матч. Исход мог быть любым, даже если в конце дополнительного времени у нас было меньше владения мячом. Была и усталость. Все решают мелкие детали, но я рад за команду. Они выложились на полную и направили исход в нашу пользу.

Мбаппе явно устал, и это было нелегко. Я видел, что он испытывал трудности в первой половине дополнительного времени. Не было смысла оставлять его на поле, даже если он был пенальтистом. Килиан всегда был честен со мной и командой. Для меня было естественным внести свежие силы.

Мы в полуфинале, но это то, что не стоит принимать как должное, даже если в последнее время мы к этому привыкли. Я уже радовался тому, что мы в четвертьфинале. Теперь же мы идем за победой».



Также свои слова про серию пенальти добавил лучший игрок матча Усман Дембеле:



«Мы отрабатывали пенальти и чувствовали уверенность перед ними. Мы многому научились из нашего опыта на Чемпионате мира в Катаре, когда в финале проиграли по пенальти Аргентине. Я считаю, что сегодня мы заслужили победу».



В 1/2 финала Франция сыграет против Испании. Матч пройдёт 9 июля в Мюнхене и начнётся в 22:00.



