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  4. Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Англия
05 октября 2024, 00:46 |
640
1

Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси

Тренер был недоволен некоторыми действиями украинца на поле 

05 октября 2024, 00:46 |
640
1
Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе. На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик! В итоге синие одержали убедительную победу – 4:2.

Несмотря на результативное действие главный тренер Энцо Мареска имел определенные вопросы по игре украинца. По информации Football London, в какой-то момент Мудрик не смог защитить мяч и был слишком легко отжат на фланге защитником, что привело к тому, что наставник «Челси» кричал от разочарования, возвращаясь злым на скамейку запасных.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.

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Гент Михаил Мудрик Челси Лига конференций Энцо Мареска
Дмитро Олійник Источник: Football London
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Diodora
Правильно, хай вчить Мішу справжньому чоловічому футболу, а то він часом на полі як м'яке кошеня...
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