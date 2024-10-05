Кричал от разочарования. Мудрик вывел Мареску в последнем матче Челси

3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

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Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе. На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик! В итоге синие одержали убедительную победу – 4:2.

Несмотря на результативное действие главный тренер Энцо Мареска имел определенные вопросы по игре украинца. По информации Football London, в какой-то момент Мудрик не смог защитить мяч и был слишком легко отжат на фланге защитником, что привело к тому, что наставник «Челси» кричал от разочарования, возвращаясь злым на скамейку запасных.

В активе Мудрика за «Челси» в сезоне 2024/25 два ассиста.