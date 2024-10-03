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Лига конференций
Челси
03.10.2024 22:00 – FT 4 : 2
Гент
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Лига конференций
03 октября 2024, 23:57 | Обновлено 04 октября 2024, 00:41
604
3

Челси разобрался с Гентом в ЛК. Мудрик воспользовался шансом, сделав ассист

Лондонцы одержали убедительную победу со счетом 4:2

03 октября 2024, 23:57 | Обновлено 04 октября 2024, 00:41
604
3
Челси разобрался с Гентом в ЛК. Мудрик воспользовался шансом, сделав ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе.

На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик! Лондонцам удалось развить свой успех – благодаря голам Нету, Нкунку и Дьюсбери-Холла «синие» победили со счетом 4:2.

24 октября «Челси» проведет матч второго раунда ЛК против «Панатинаикоса», а «Гент» в этот день будет играть против «Мольде».

Лига конференций. Основной этап. Второй тур, 3 октября.

Челси – Гент – 4:2
Голы: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбери-Холл, 70 – Ватанабе, 50, Гендельман, 90.

Челси: Йоргенсен, Бадьяшиль, Адарабиойо, Дисаси, Вейга, Дьюсбери-Холл, Казадеи, Мудрик, Жоау Феликс, Нету (Джордж, 80), Нкунку (Гиу, 80).

Гент: Руф, Торунарига, Ватанабе, Митрович, Браун, Гамбор (Самуаз, 89), Делорж (Гандельман, 78), Ито, Фадига (Тиагу Араужу, 64), Сардес (Кумс, 78), Гудьонсен (Дин, 64).

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Первый Среди Равных
Добре, але хотілося б щоб уже забив.
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+1
pol-55
Мишко в 1му таймі ще може бути,а в 2му застряв на бровці і таке враження щоб його менше турбували.але спромігся на один удар по воротах на аж 90й,але не замінили для нього +.
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+1
Oleha1987
Цікавий і швидкий футбол у виконанні обох команд
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-1
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