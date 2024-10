Челси разобрался с Гентом в ЛК. Мудрик воспользовался шансом, сделав ассист

3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе.

На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик! Лондонцам удалось развить свой успех – благодаря голам Нету, Нкунку и Дьюсбери-Холла «синие» победили со счетом 4:2.

24 октября «Челси» проведет матч второго раунда ЛК против «Панатинаикоса», а «Гент» в этот день будет играть против «Мольде».

Лига конференций. Основной этап. Второй тур, 3 октября.

Челси – Гент – 4:2

Голы: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбери-Холл, 70 – Ватанабе, 50, Гендельман, 90.

Челси: Йоргенсен, Бадьяшиль, Адарабиойо, Дисаси, Вейга, Дьюсбери-Холл, Казадеи, Мудрик, Жоау Феликс, Нету (Джордж, 80), Нкунку (Гиу, 80).

Гент: Руф, Торунарига, Ватанабе, Митрович, Браун, Гамбор (Самуаз, 89), Делорж (Гандельман, 78), Ито, Фадига (Тиагу Араужу, 64), Сардес (Кумс, 78), Гудьонсен (Дин, 64).

