3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

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Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе.

На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик! В итоге синие одержали убедительную победу – 4:2.

Лига конференций. Основной этап. Второй тур, 3 октября.

Челси – Гент – 4:2

Голы: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбери-Холл, 70 – Ватанабе, 50, Гендельман, 90.

ГОЛ! Вейга (ассист Мудрик) 1:0, 12 мин