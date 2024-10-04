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Лига конференций
Челси
03.10.2024 22:00 – FT 4 : 2
Гент
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Лига Европы
04 октября 2024, 01:15 | Обновлено 04 октября 2024, 01:17
1262
0

Челси – Гент – 4:2. Мудрик ассистировал! Видео голов, обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций

04 октября 2024, 01:15 | Обновлено 04 октября 2024, 01:17
1262
0
Челси – Гент – 4:2. Мудрик ассистировал! Видео голов, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе.

На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик! В итоге синие одержали убедительную победу – 4:2.

Лига конференций. Основной этап. Второй тур, 3 октября.

Челси – Гент – 4:2
Голы: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбери-Холл, 70 – Ватанабе, 50, Гендельман, 90.

ГОЛ! Вейга (ассист Мудрик) 1:0, 12 мин

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Омри Гандельман (Гент).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Челси).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Цуёси Ватанабэ (Гент).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Ренату Вейга (Челси).
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Гент Михаил Мудрик Челси видео голов и обзор Лига конференций Кристофер Нкунку Педру Нету
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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