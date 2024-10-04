Челси – Гент – 4:2. Мудрик ассистировал! Видео голов, обзор матча
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3 октября прошел матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».
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Матч прошел на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Украинец Михаил Мудрик начал матч в стартовом составе.
На 12-й минуте «Челси» вышел вперед – забил Ренату Вейга. Результативную передачу оформил Михаил Мудрик! В итоге синие одержали убедительную победу – 4:2.
Лига конференций. Основной этап. Второй тур, 3 октября.
Челси – Гент – 4:2
Голы: Вейга, 12, Нету, 46, Нкунку, 63, Дьюсбери-Холл, 70 – Ватанабе, 50, Гендельман, 90.
ГОЛ! Вейга (ассист Мудрик) 1:0, 12 мин
12' Goal for Chelsea,— Football Pundit (@footballpund10) October 3, 2024
Chelsea 1 - 0 Gent
⚽ Goal - R. Veiga
🅰️ Assist - M. Mudryk#CFC #ChelseaFC #CHEGEN #ConferenceLeague pic.twitter.com/xumB8pTR6Y
События матча
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