Во вторник, 3 октября, состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

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Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.



Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.



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