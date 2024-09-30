Англия30 сентября 2024, 21:43 |
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Челси – Гент. Шанс для Мудрика? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 3 октября в 22:00 по Киеву
30 сентября 2024, 21:43 |
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Во вторник, 3 октября, состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Челси – Гент. Шанс для Мудрика? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – ГентСмотреть трансляцию
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