Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси – Гент. Шанс для Мудрика? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига конференций
Челси
03.10.2024 22:00 - : -
Гент
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
30 сентября 2024, 21:43 |
151
0

Челси – Гент. Шанс для Мудрика? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 3 октября в 22:00 по Киеву

30 сентября 2024, 21:43 |
151
0
Челси – Гент. Шанс для Мудрика? Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Во вторник, 3 октября, состоится матч 1-го тура основного этапа Лиги конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Гент».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне. Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Челси – Гент. Шанс для Мудрика? Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Гент
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Экс-звезда Шахтера вошел в топ-3 лучших вингеров Челси в истории АПЛ
В Англии похвалили Арсенал за провал трансфера Мудрика. Что выиграл Артета?
«В Челси идиоты сидят?» Стеценко поделился теорией заговора по Мудрику
Михаил Мудрик Челси Гент Лига конференций смотреть онлайн
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Футбол | 30 сентября 2024, 20:45 3
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки
Таблица УПЛ. Динамо и Александрия – на высоте, Шахтер снова потерял очки

В уик-энд состоялись матчи 8-го тура Украинской Премьер-лиги

Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Бокс | 30 сентября 2024, 07:40 11
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»
Тренер Дюбуа: «Усик – фальшивка, лжец и мошенник! Он обманом...»

Дон Чарльз высказался об украинском чемпионе

«Не надо помогать гранду». Левый Берег недоволен судейством в игре с Динамо
Футбол | 30.09.2024, 15:21
«Не надо помогать гранду». Левый Берег недоволен судейством в игре с Динамо
«Не надо помогать гранду». Левый Берег недоволен судейством в игре с Динамо
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Бокс | 30.09.2024, 09:51
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Прогресс Дюбуа, Фьюри – 1-й. Обновлен рейтинг супертяжей от The Ring
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Футбол | 30.09.2024, 14:34
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Определен лучший вратарь мира на сегодня. Куртуа – 6-й, а кто лидер?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
Вот это поворот! Мудрика за большую сумму хочет купить легендарный клуб АПЛ
30.09.2024, 07:12 32
Футбол
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
У Куртуа – проблемы. В Реале вновь вспомнят о Лунине?
30.09.2024, 01:10 2
Футбол
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
Маркевич назвал человека, из-за которого Коноплянка не стал суперзвездой
29.09.2024, 11:47 6
Футбол
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
Громкий скандал Голливуда: вечеринки P. Diddy. Кто замешан из звезд спорта?
29.09.2024, 05:50 20
Другие виды
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
УОРРЕН: «Фьюри выиграл первый бой. Все видели, как Усик отступил после...»
30.09.2024, 08:16 11
Бокс
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
«Вспомните Кличко...» Беллью рассказал, стоит ли Джошуа драться с Усиком
29.09.2024, 07:14 1
Бокс
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
Шанс для Лунина. Стало известно, когда вернется Куртуа
30.09.2024, 13:02 6
Футбол
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
Тренер сборной Украины прокомментировал выход в полуфинал ЧМ по футзалу
29.09.2024, 19:54 4
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем