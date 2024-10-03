3 октября на «Стэмфорд Бридж» пройдет матч 1-го тура основного раунда Лиги конференций, в котором «Челси» встретится с «Гентом». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда после глубочайшего провала позапрошлого сезона пыталась максимально отвоевать позиции. Для этого на пост главного тренера позвали Почеттино, а также инвестировали новую кучу денег на новичков. Эффект был, но явно более низкий, чем ожидали в Лондоне. С громадным трудом, только за счет хорошего финиша, синие завоевали право вернуться в еврокубки - но задача ставилась подняться в квартет. Реакция Боули была стандартной: он снова сменил тренера, сделав ставку на Мареску, а клуб поставил рекорд всего мира по покупкам - как, впрочем, и по продажам. Энцо изначально банально терялся из-за количества футболистов под руками, и не все получалось - Серветт прошли в квалификации за счет того, что забили на гол больше, обменявшись победами. Но постепенно с ним все-таки коллектив прибавляет. Особенно Палмер, чей покер помог обыграть Брайтон 4:2, несмотря на ошибки защиты аристократов. Вот только на еврокубок его решили не регистрировать.

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Гент

Клуб в последнее время прибавил, став пусть не грандом, но тем, кто достаточно регулярно занимает высокие места в Жупилер-Лиге. Особняком стоит чемпионство-2010. На общем фоне прошлый розыгрыш сложился неудачно - с немалым трудом вышли на седьмое место. Но потом в дополнительном плей-офф именно буйволы завоевали право представлять страну в Лиге конференций. В ней пришлось стартовать с квалификации, еще в июле. Но бельгийцы блестяще справились, последовательно выбив Викингур Готу, Силькеборг и Партизан, только с датчанами в одном поединке сыграв вничью.

Статистика личных встреч

Впервые этот бельгийский клуб приедет в гости к синим из Лондона.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в бельгийцев. Гости явно слабее - ставим на то, что с таким соперником, тем более на Стэмфорд Бридж, получится оформить победу при форе -1,5 забитых мяча (коэффициент - 1,69).