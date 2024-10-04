Мареска прокомментировал игру Челси и Гента, в которой Мудрик сделал ассист

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал матч 1-го тура Лиги конференций против бельгийского «Гента» (4:2) на «Стэмфорд Бридж», в котором украинский форвард Михаил Мудрик сделал ассист:

«Ротация? У нас одна команда. То, что играли сегодня вечером, не значит, что они не смогут играть в воскресенье. В данный момент это так, но важно то, что, меняя игроков, можно увидеть цель и индивидуальность команды. Самое главное – чтобы мы продолжали в том же духе. В футболе все может измениться очень быстро.

Последние три, четыре игры – наша идентичность видна, и цель понятна. Конечно, сто процентов, мы можем играть намного лучше. Мы можем атаковать лучше. Сегодня мы атаковали очень хорошо, соперники ставили низкий блок, и мы пытались найти решения.

В обороне мы прессинговали очень хорошо. Конечно, есть вещи, которые мы можем улучшить, например, два пропущенных нами гола. Особенно первый гол – мы могли этого избежать.

Гол Дьюсбери-Холла? Я полностью понимаю, как ему сейчас тяжело. Он был ключевым игроком в «Лестере». А потом ты переходишь в «Челси» и становишься лишь еще одним игроком. Он боролся. Он был на скамейке запасных, не в стартовом составе, не играл с самого начала. Но он должен понимать, что причина, по которой он здесь – то, что он нам нужен. Бурное празднование было, потому что я знаю, что ему это нужно».

Главный тренер «Гента» Воутер Вранкен прокомментировал игру так:

«Я надеюсь, что у нас появится больше уверенности. Это совершенно новая команда, все изменилось по сравнению с прошлогодним «Гентом». Этим выступлением против Челси на Стэмфорд Бридж можно гордиться. Все дело в деталях, но это футбол. Уверенность в игре в футбол, проявление мужества, игра на пространстве, отсутствие паники на мяче. Мы играли в футбол здесь, и я действительно горжусь футболистами».