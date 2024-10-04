Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мареска прокомментировал игру Челси и Гента, в которой Мудрик сделал ассист
Лига конференций
Челси
03.10.2024 22:00 – FT 4 : 2
Гент
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
04 октября 2024, 02:23 | Обновлено 04 октября 2024, 03:09
131
0

Мареска прокомментировал игру Челси и Гента, в которой Мудрик сделал ассист

В стартовом матче Лиги конференций синие одержали победу со счетом 4:2

04 октября 2024, 02:23 | Обновлено 04 октября 2024, 03:09
131
0
Мареска прокомментировал игру Челси и Гента, в которой Мудрик сделал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска (слева)

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал матч 1-го тура Лиги конференций против бельгийского «Гента» (4:2) на «Стэмфорд Бридж», в котором украинский форвард Михаил Мудрик сделал ассист:

«Ротация? У нас одна команда. То, что играли сегодня вечером, не значит, что они не смогут играть в воскресенье. В данный момент это так, но важно то, что, меняя игроков, можно увидеть цель и индивидуальность команды. Самое главное – чтобы мы продолжали в том же духе. В футболе все может измениться очень быстро.

Последние три, четыре игры – наша идентичность видна, и цель понятна. Конечно, сто процентов, мы можем играть намного лучше. Мы можем атаковать лучше. Сегодня мы атаковали очень хорошо, соперники ставили низкий блок, и мы пытались найти решения.

В обороне мы прессинговали очень хорошо. Конечно, есть вещи, которые мы можем улучшить, например, два пропущенных нами гола. Особенно первый гол – мы могли этого избежать.

Гол Дьюсбери-Холла? Я полностью понимаю, как ему сейчас тяжело. Он был ключевым игроком в «Лестере». А потом ты переходишь в «Челси» и становишься лишь еще одним игроком. Он боролся. Он был на скамейке запасных, не в стартовом составе, не играл с самого начала. Но он должен понимать, что причина, по которой он здесь – то, что он нам нужен. Бурное празднование было, потому что я знаю, что ему это нужно».

Главный тренер «Гента» Воутер Вранкен прокомментировал игру так:

«Я надеюсь, что у нас появится больше уверенности. Это совершенно новая команда, все изменилось по сравнению с прошлогодним «Гентом». Этим выступлением против Челси на Стэмфорд Бридж можно гордиться. Все дело в деталях, но это футбол. Уверенность в игре в футбол, проявление мужества, игра на пространстве, отсутствие паники на мяче. Мы играли в футбол здесь, и я действительно горжусь футболистами».

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Омри Гандельман (Гент).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Челси).
63’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (Челси).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Цуёси Ватанабэ (Гент).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Педру Нету (Челси).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Ренату Вейга (Челси).
По теме:
Тренер Хоффенхайма: «Динамо в УПЛ доминирует и не испытывает прессинга»
Челси – Гент – 4:2. Мудрик ассистировал! Видео голов, обзор матча
Итоги 1-го тура Лиги конференций. На каком месте находится Челси с Мудриком
Гент Михаил Мудрик Челси Лига конференций Энцо Мареска пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Челси
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Футбол | 03 октября 2024, 22:50 6
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ

Киевляне проиграли «Хоффенхайму» 0:2

Порту – Манчестер Юнайтед – 3:3. Феерический триллер. Видео голов и обзор
Футбол | 04 октября 2024, 01:55 0
Порту – Манчестер Юнайтед – 3:3. Феерический триллер. Видео голов и обзор
Порту – Манчестер Юнайтед – 3:3. Феерический триллер. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги Европы

Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?
Футбол | 03.10.2024, 06:23
Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?
Завершен 2-й тур Лиги чемпионов. Турнирная таблица: какое место у Шахтера?
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Футбол | 03.10.2024, 06:57
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Хоффенхайм – Динамо
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Футбол | 03.10.2024, 11:55
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
МИЧЕЛ: «Я не хочу больше видеть этого»
03.10.2024, 06:02 1
Футбол
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
Поборемся за бронзу. Сборная Украины с боем проиграла Бразилии
02.10.2024, 19:59 36
Футзал
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
Возвращение легенды? Зидан может возглавить культовый клуб из Англии
02.10.2024, 07:55 3
Футбол
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
Лунин впервые отреагировал на травму Куртуа. Андрей обратился к Анчелотти
02.10.2024, 07:18 9
Футбол
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
«Будет, как с Уайлдером». Теренс Кроуфорд высказался о реванше Усик – Фьюри
03.10.2024, 07:45 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем