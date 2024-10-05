Автогол помог. Верона вырвала победу у Венеции

Вечером 4 октября состоялся матч 7-го тура Серии А между «Вероной» и «Венецией».

Игра прошла на «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне.

На 9-й минуте за гостей гол забил Гаетано Ористанио. Хозяева ответили голом Каспера Тангстедта. Судьбу матча решил автогол от защитника «Венеции» Йессе Йоронена.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «Вероны».

Серия А. 7-й тур. 4 октября

Верона – Венеция – 2:1

Голы: Тангстедт, 9, Йоронен (автогол), 81 – Ористанио, 2