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Карпаты Львов
04.10.2024 18:00 – FT 0 : 0
Ингулец
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Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 19:55 | Обновлено 04 октября 2024, 21:10
1793
3

Упущенный шанс в концовке. Карпаты во Львове сыграли вничью с Ингульцом

Команды голов не забивали

04 октября 2024, 19:55 | Обновлено 04 октября 2024, 21:10
1793
3
Упущенный шанс в концовке. Карпаты во Львове сыграли вничью с Ингульцом

Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко после поражения от «Полесья» сделал некоторые ротации в стартовом составе своих подопечных. Вместо Сакива и Пидлепенца на поле вышли Адамюк и Шах. В составе «Ингульца» Василий Кобин после поражения от «Оболони» сделал также кадровые перестановки в своем составе. Вместо Пушкарева и Кисленко в игру вступили Билоцерковец и Ситало.

Гости активнее начали игру, в дебюте которой Кемкин отреагировал на удар Волохатого. Хозяева в дождливую погоду ответили дальним ударом Альвареса, пробившего в руки Паламарчуку. Мог отличиться и опытный Ситало, но вратарь «Карпат» снова сыграл надежно. А после углового «зелено-белых» уже Педросо головой пробил мимо рамки ворот.

В середине тайма соперники снова обменялись ударами, но сначала Козаку, а потом Бруниньйо недоставало точности. Вскоре мяч после удара Шаха оказался в воротах, но арбитр зафиксировал положение вне игры у Игора Невеса. Потом уже сам Игор Невес мог дальним ударом открыть счет, но Паламарчук в броске перевел мяч на угловой. Под конец тайма уже «Ингулец» упустил шанс отличиться, когда после удара головой Малыша мяч попал в каркас ворот.

В начале второй половины поединка после передачи Виливальда опасно пробивал в падении через себя Малыш, но Кемкин снова сыграл надежно. Голевой момент вскоре возник и у ворот «Ингульца», когда после паса Очеретько пробивал Чачуа, но мяч попал в штангу. Через минуту мяч после удара Чачуа оказался в сетке ворот, но арбитр снова зафиксировал офсайд.

«Зелено-белые» продолжали владеть территориальным преимуществом, а «красно-желтые» удачно разрушали атаки соперника. Вместе с тем, не хватало точности и завершающим ударам игроков «Карпат». В частности, Бруниньо и Мирошниченко пробивали мимо ворот. Также не хватило точности и дальнему удару Пятова.

Ключевым моментом игры стало назначение пенальти, который Бруниньо заработал после нарушения правил со стороны Шершня. Игор Невес впервые в УПЛ пробивал с «точки», но не сумел переиграть Паламарчука, отразившего удар бразильца. Это уже второй нереализованный пенальти в УПЛ в ворота Паламарчука – после 7-го удара.

В компенсированное время мог вырвать победу Бруниньо, но Паламарчук снова спасает команду. В итоге безвыигрышная серия «Ингульца» продолжается в УПЛ 10 игр: 5 ничьих и 5 поражений, что стало повторением клубного рекорда. При этом завершилась голевая серия «Карпат», продолжавшаяся в чемпионате 7 игр.

Украинская Премьер-лига. 9-й тур.

«Карпаты» – «Ингулец» – 0:0

На 83-й минуте Игор Невес не реализовал пенальти (вратарь).

Предупреждения: Шах (73) – Ситало (71)

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Жан Педросо, Бабогло, Адамюк (Полегенько, 74), Альварес, Бруниньо, Чачуа (Устименко, 91), Шах (Костенко, 74), Очеретько, Игор Невес

«Ингулец»: Паламарчук, Шершень, Виливальд, Мельничук, Малыш (Дубилей, 75), Волохатый, Пятов (Чабан, 89), Сад (Лесняк, 75), Билоцерковец (Пушкарев, 89), Козак, Ситало (Резепов, 75)

Арбитр: Сергей Задиран (Киевская область)

Стадион «Украина» (Львов)

КАРПАТЫ – ИНГУЛЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ингулец Карпаты - Ингулец отчеты чемпионат Украины по футболу
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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Віктор Лаб'як
Лузери б….
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fedd1979
Чотири голи в шести сьогоднішніх іграх УПЛ та першої ліги... Деградація вітчизняного футболу в усій красі.
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Володимир
лапашка йди на всі чотири сторони і забери свій перший номер. Безмозглий тренерюга- бездарн стадо баранів. 
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