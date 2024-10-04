04.10.2024 18:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига04 октября 2024, 21:12 | Обновлено 04 октября 2024, 21:34
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Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
Смотрите самые яркие фрагменты матча 9-го тура УПЛ
04 октября 2024, 21:12 | Обновлено 04 октября 2024, 21:34
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4 октября состоялись матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги.
Карпаты во Львове сыграли вничью с Ингульцом (0:0).
На 83-й минуте бразильский легионер хозяев поля Игор Невес не забил пенальти.
УПЛ. 9-й тур, 4 октября
Карпаты Львов – Ингулец Петрово – 0:0
Незабитый пенальти: Игор Невес, 83 (Карпаты)
Видеообзор матча
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