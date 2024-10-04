Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
Премьер-лига
Карпаты Львов
04.10.2024 18:00 – FT 0 : 0
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
04 октября 2024, 21:12 | Обновлено 04 октября 2024, 21:34
303
0

Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча

Смотрите самые яркие фрагменты матча 9-го тура УПЛ

04 октября 2024, 21:12 | Обновлено 04 октября 2024, 21:34
303
0
Карпаты – Ингулец – 0:0. Как бразилец не забил пенальти. Видеообзор матча
УПЛ

4 октября состоялись матчи 9-го тура Украинской Премьер-лиги.

Карпаты во Львове сыграли вничью с Ингульцом (0:0).

На 83-й минуте бразильский легионер хозяев поля Игор Невес не забил пенальти.

УПЛ. 9-й тур, 4 октября

Карпаты Львов – Ингулец Петрово – 0:0

Незабитый пенальти: Игор Невес, 83 (Карпаты)

Видеообзор матча

По теме:
Александр БАБИЧ: «Это очень хороший результат на данном этапе»
Колос – Левый берег. Текстовая трансляция матча
Кто забил на 25-й секунде? Наполи с голом и 2 ассистами Лукаку одолел Комо
чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ингулец Карпаты - Ингулец Игор Невес пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
Футбол | 04 октября 2024, 00:39 0
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал
У кого 9.3? Известна оценка Мудрика за матч в ЛК, в котором он ассистировал

«Челси» победил «Гент» в Лиге конференций

Иван ГЕЦКО: «Динамо нуждается в усилении в центр защиты и в нападение»
Футбол | 04 октября 2024, 14:30 7
Иван ГЕЦКО: «Динамо нуждается в усилении в центр защиты и в нападение»
Иван ГЕЦКО: «Динамо нуждается в усилении в центр защиты и в нападение»

Экс-форвард сборной Украины – о поражении киевлян от «Хоффенхайма»

Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Футбол | 04.10.2024, 16:46
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Умер легендарный экс-футболист Динамо и Шахтера. Он был президентом УАФ
Сборная Грузии объявила состав на матчи Лиги наций
Футбол | 04.10.2024, 21:11
Сборная Грузии объявила состав на матчи Лиги наций
Сборная Грузии объявила состав на матчи Лиги наций
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Футбол | 04.10.2024, 07:05
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Шовковский объяснил, почему Динамо проиграло во втором подряд матче в ЛЕ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил проигранный матч Реала в ЛЧ, в котором Лунин пропустил гол
03.10.2024, 04:27 1
Футбол
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
Анчелотти устал от него. Реал ищет замену для одного из игроков
03.10.2024, 11:55
Футбол
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
Почему в Гамбурге оказались не рады Динамо в их домашних матчах еврокубков
03.10.2024, 15:00 106
Футбол
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
ВИДЕО. Вот это возвращение! Лунин совершил невероятный сейв в ЛЧ за Реал
02.10.2024, 22:46 6
Футбол
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
«Надо было...» Фьюри дерзко обратился к Усику. Александр сразу ответил
03.10.2024, 16:05
Бокс
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
Леннокс Льюис рассказал, смог бы Усик победить Майка Тайсона в прайме
03.10.2024, 00:10
Бокс
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
«Это его турнир». В Испании оценили игру Лунина в матче Лиги чемпионов
03.10.2024, 12:57 9
Футбол
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
Громкая сенсация в ЛЕ. Довбик не сумел помочь Роме избежать фиаско в Швеции
03.10.2024, 23:59 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем