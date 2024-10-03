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Премьер-лига
Карпаты Львов
04.10.2024 18:00 - : -
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 октября 2024, 23:53 |
30
0

Карпаты – Ингулец. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 9 тура Украинской Премьер-лиги

03 октября 2024, 23:53 |
30
0
Карпаты – Ингулец. Текстовая трансляция матча
ФК Карпаты

В пятницу, 4 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» встретятся с «Ингульцом». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

Львовская команда набрала 8 очков и занимает десятое место в чемпионате. В прошлом туре «зелено-белые» на своем поле проиграли «Полесью» со счетом 1:3. «Ингулец», который вернулся в УПЛ, еще не побеждал в текущем турнире. В прошлом туре команда Василия Кобина проиграла «Оболони» и переместилась на последнее место турнирной таблицы. Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко в прошлом сезоне возглавлял петровскую команду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
4 октбря 2024 -
18:00
Ингулец
Ничья 3.45 Сделать ставку
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Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Ингулец текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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