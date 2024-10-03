Карпаты Львов

В пятницу, 4 октября, состоится поединок 9-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Карпаты» встретятся с «Ингульцом». Матч пройдет во Львове на стадионе «Украина», игра начнется в 18:00.

Львовская команда набрала 8 очков и занимает десятое место в чемпионате. В прошлом туре «зелено-белые» на своем поле проиграли «Полесью» со счетом 1:3. «Ингулец», который вернулся в УПЛ, еще не побеждал в текущем турнире. В прошлом туре команда Василия Кобина проиграла «Оболони» и переместилась на последнее место турнирной таблицы. Главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко в прошлом сезоне возглавлял петровскую команду.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Карпаты» – «Ингулец», за которой можно следить в украинской версии сайта.