Владислав ЛУПАШКО: «Качество игры было на достаточно высоком уровне»

Главный наставник львовских «Карпат» Владислав Лупашко проанализировал нулевую ничью в матче 9-го тура УПЛ против «Ингульца» (0:0).

«Такое количество моментов всегда является достаточным, чтобы побеждать. Понравилось то, что у нас были голевые возможности от начала матча и до конца. Результат сегодня зависел от завершающих действий. К сожалению, их не произошло. Хотя забили два гола из офсайда, не реализовали пенальти, создали много моментов для того, чтобы выиграть. Качество игры было на достаточно высоком уровне.

Почему пенальти пробивал именно Игорь Невес? Футболисты должны решать на футбольном поле моменты в плане того, что они отрабатывают на тренировке. Когда игрок взял мяч для пробития пенальти, то его не должны сбивать. Если принял решение бить, то должен делать это. Такие моменты очень важны, поэтому мы должны всегда поддерживать друг друга. Игорь не забил, но мы не должны вешать на него всех собак из-за того, что мы не выиграли этот поединок.

Изменила ли игра «Ингульца»? Команда очень изменилась, особенно рисунок игры. Там очень интересные игроки, их решения являются нестандартными для УПЛ в контексте игры на мяче. В целом команда играет в совершенно другой футбол по сравнению с тем, который мы играли в Первой лиге, когда я был тренером», – высказался Лупашко.