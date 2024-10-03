Карпаты Львов

В пятницу, 4 октября, «Карпаты» в рамках 9-го тура УПЛ во Львове на стадионе «Украина» будут принимать «Ингулец», замыкающий турнирную таблицу чемпионата. Раньше соперники встречались только в Первой лиге.

Карпаты

«Зелено-белые» в прошлом туре чемпионата дома уступили «Полесью» со счетом 1:3 и остались на 10-м месте в турнирной таблице. После игры главный тренер Владислав Лупашко отметил: «Мы играли против очень организованного соперника, который во всех фазах показывает высокий уровень игры. У них большая концентрация высококлассных игроков в этой команде, делающих разницу. Когда качество исполнения настолько высоко, то очень трудно этому противодействовать».

Голевая серия «Карпат» продолжается в УПЛ 7 игр – десять голов. Отбыл дисквалификацию и готов вернуться в центр обороны Владимир Адамюк. Юбилейный, 10-й, гол в УПЛ может забить Денис Мирошниченко, отличившийся в прошлом туре с «Полесьем». С особыми эмоциями готовится к игре главный тренер «Карпат» Владислав Лупашко, который в прошлом сезоне возглавлял именно «Ингулец», выведя команду в УПЛ.

Ингулец

В предыдущей игре «Ингулец» в гостях потерпел поражение от «Оболони» и занял место «пивоваров» на дне турнирной таблицы. Подопечные Василия Кобина с начала чемпионата вынужденно все матчи проводят в статусе гостей. В общей сложности безвыигрышная серия «Ингульца» продолжается в УПЛ уже 9 игр: четыре ничьи и пять поражений, и до повторения клубного рекорда еще один матч.

Напомним, что «Карпаты» и «Ингулец» в мае этого года получили путевки в УПЛ. При этом команда из Петрово вернулась в элитный дивизион в статусе победителя турнира в Первой лиге. Вместо Владислава Лупашко «Ингулец» возглавил Василий Кобин. Кстати, Кобин у руля разных клубов в гостях в УПЛ еще не побеждал – в 21-м матче: 9 ничьих и 12 поражений.

Статистика встреч

«Карпаты» и «Ингулец» проведут свой дебютный матч в УПЛ, а раньше дважды встречались только в Первой лиге. Первая игра соперников прошла 19 апреля этого года во Львове. Тогда гости победили «зелено-белых» со счетом 2:1. В составе «красно-желтых» отличились Александр Козак и Ярослав Богунов, у «зелено-белых» – Ян Костенко. Ответный матч в Петрово прошел 24 мая и тоже завершился победой «Ингульца» со счетом 2:1. В этой игре голы забивали Артем Ситало, Сергей Панасенко – у хозяев поля и Максим Чех – у гостей.

Фемида

Арбитром матча назначен Сергей Задиран (Киевская область), который в УПЛ провел всего 5 матчей. «Карпаты» и «Ингулец» при этом арбитре сыграют дебютный матч в УПЛ.

Прогноз на противостояние

«Ингулец» не побеждает в чемпионатах на протяжении 9 игр. «Карпаты» в предыдущих трех домашних матчах в УПЛ не побеждали. Прогнозируем боевую ничью на стадионе «Украина».

Ориентировочные составы:

«Карпаты»: Кемкин, Мирошниченко, Адамюк, Бабогло, Сакив, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Очеретько, Костенко, Игор Невес.

«Ингулец»: Паламарчук, Мельничук, Виливальд, Шершень, Малыш, Пятов, Волохатый, Козак, Пушкарев, Кисленко, Сад.