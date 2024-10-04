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Лига чемпионов
04 октября 2024, 10:55 | Обновлено 04 октября 2024, 11:06
1759
8

Таблица коэффициентов УЕФА. Двое с нулем: у Украины – новый преследователь

Шахтер и Динамо проиграли матчи 2-го тура на евроарене, Швеция наступает на пятки

04 октября 2024, 10:55 | Обновлено 04 октября 2024, 11:06
1759
8
Таблица коэффициентов УЕФА. Двое с нулем: у Украины – новый преследователь
Getty Images/Global Images Ukraine

В мид-уик состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также стартовала Лига конференций, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Во 2-м туре ЛЧ донецкий Шахтер проиграл Аталанте 0:3. Киевское Динамо во 2-м туре второго по силе еврокубкового клубного турнира уступило Хоффенхайму 0:2.

Такие результаты наших грандов никаких очков Украине не принесли. В рейтинге 2025 Украина остается на 21-й позиции (23.000).

У Сербии (20-е место) остались те же показатели (23.675). Около двух баллов уступают Украине – Словакия (21.250) и Венгрия (21.000). Но теперь главными преследователями сине-желтых являются не словаки или венгры, а шведы.

Швеция, которая представлена в еврокубках тремя командами, за эту неделю набрала 1.25 балла. Теперь разрыв от Украины составляет 1.75.

Близко к Словакии и Венгрии, а значит и к Украине, приблизился Кипр. Островитяне с тремя клубами в Лиге конференций набрали 1.25 балла на неделе и теперь отстают от Украины на 2.025 балла.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025 (влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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Андрій Заліщук
Дограємося, що переслідувачами стануть комнади із Мальти і Андорри
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+1
Игорь
Ну Кипр на пятках - це потужно 
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+1
kadaad
Нынешним клубам из Украины вообще нечего делать в европейских турнирах.
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+1
Sergei2112
нормальными темпами идем по таблице коэффициентов
из 40 стран мы уже 21-до Боснии уже недалеко и потенциал опустится ниже ее,очень хороший,
Главное продолжать в том же духе как и сейчас
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0
maxno
А зачем Шахтёрам Динамо выигрывать главное это чтобы деньги 💰💸 на счёт получили . А результат не кому не нужен.
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0
SHN
Ничо-ничо. Ещё есть ЛК. Будем там набирать в следующие годы
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0
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