Таблица коэффициентов УЕФА. Двое с нулем: у Украины – новый преследователь

В мид-уик состоялись матчи 2-го тура Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также стартовала Лига конференций, и произошли изменения в таблице коэффициентов УЕФА.

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Во 2-м туре ЛЧ донецкий Шахтер проиграл Аталанте 0:3. Киевское Динамо во 2-м туре второго по силе еврокубкового клубного турнира уступило Хоффенхайму 0:2.

Такие результаты наших грандов никаких очков Украине не принесли. В рейтинге 2025 Украина остается на 21-й позиции (23.000).

У Сербии (20-е место) остались те же показатели (23.675). Около двух баллов уступают Украине – Словакия (21.250) и Венгрия (21.000). Но теперь главными преследователями сине-желтых являются не словаки или венгры, а шведы.

Швеция, которая представлена в еврокубках тремя командами, за эту неделю набрала 1.25 балла. Теперь разрыв от Украины составляет 1.75.

Близко к Словакии и Венгрии, а значит и к Украине, приблизился Кипр. Островитяне с тремя клубами в Лиге конференций набрали 1.25 балла на неделе и теперь отстают от Украины на 2.025 балла.

​Таблица коэффициентов УЕФА 2025 (влияет на распределение путевок в сезоне 2026/27)