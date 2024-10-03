Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму

На вторую игру Лиги Европы (напомним, первую «Динамо» проиграло 0:3 римскому «Лацио») главный тренер киевлян выпустил состав, в котором нашлось место двум опорникам. Наличие Бражко и Михайленко свидетельствовало, что киевляне, прежде всего, собираются не пропускать и укрепляют центральную ось, которую усилил и центрбек Попов (напомним, именно из центральной зоны перед воротами пришли все три гола в матче с римлянами).

Старт игры ознаменовался высоким прессингом «Хоффенхайма». Это часто приводило к потере мяча Бущаном и защитниками в своей штрафной. И если потери Бущана ограничивались неудачными выносами в аут, то полевые игроки ошибались посерьезнее. Выносы у аут тоже были, но были и подарки соперникам, и наше счастье, что они все не использовали. Например, Михайленко был бы антигероем начала игры, поскольку подарил мяч перед своим штрафным оппоненту, в штрафной зоне было больше футболистов немецкой команды и только неудачное исполнение Крамаричем итогового удара в правый нижний угол не позволило исчезнуть на табло одному из нулей. Стоит отметить, что Бущан уже ничего не мог поделать.

Киевляне до этого тоже бегали в атаки, но свой момент имели после дальнего удара. Бражко классно приложился метров с 30, и киперу немцев повезло, что он стоял там, куда полетел мяч, если бы у Бражко получился удар на метр левее или правее, был бы шедевр и повод для радости украинцев.

Это произошло до момента Крамарича, а сразу после удара Бражка счет был открыт. Не так, как нам хотелось. Жандре принял диагональ, Дубинчак где-то потерялся, в результате чего пошел прострел в центр штрафной, Михавко махнул мимо мяча, Попов не успел подстраховать и Гложек в касание ударом в левый угол снова подчеркнул огромные проблемы центральной зоны, сделав счет 1:0 в пользу «Хоффенхайма».

Следующие полтайма прошли в попытках «динамовцев» забить, но явных возможностей это сделать не было. Киевляне выглядели усталыми, казалось, что на ногах гири висят. Или не хватало атакующих игроков, все же давно подопечные Шовковского не играли с двумя опорниками. Да и Волошин как-то потерялся на поле, Кабаев был заметнее, однако до конкретики свои действия не доводил. Не был заметен и Шапаренко, а тактика забросов на Ваната в приципе работает не тогда, когда ему приходится сражаться за верховые мячи.

И второй тайм начался в похожем стиле – без моментов. И снова пропустили «динамовцы»,снова проблемы в центральной зоне. Гложек протянул мяч к штрафной, обыгрался с Крамаричем и четко уложил метров с 16 в правый нижний угол.

И все стало настолько безнадежно, как в старые времена тренеров-физруков. Эконом-режим «Хоффенхайма» плюс неумение что-то сделать игроков атаки «Динамо» сделали игру настолько не только плохой, а серой и скучной, что невольно взгляд начал искать часы, чтобы увидеть, сколько осталось.

К чести Шовковского, он такой безнадежностью не заразился, а стал делать попытки что-то изменить. Пассивного Ваната заменил Герреро, а провалившего матч Михайленко поменял Пихаленок. И сразу, пусть и без их участия, удалось наконец-то обострить игру, когда Волошину сантиметров не хватило для замыкания прострела от Кабаева.

И все, игру можно было заканчивать. Ничего не произошло на поле, что можно было бы расценить как атакующие попытки забить. 2:0 так и осталось.

Вчера во время матча «Шахтера» я выразил мнение, что в отличие от позорной игры донецкой команды сегодня киевляне покажут если не результат, то, как минимум, содержательную игру. Как же я ошибся.

24 октября в третьем туре будет выезд в Рим в гости к «Роме» и Довбику...

Фото УЕФА

Лига Европы. Основной раунд. 2-й тур.

«Хоффенхайм» – «Динамо» – 2:0

Голы: Гложек (22, 60)

Предупреждение: Гриллич (40)

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нсоки, Штах, Акпогума (Дракслер, 74), Прасс, Гриллич (Тохумджу, 56), Бишоф, Жандре (Кадержабек, 56), Гложек, Мерштедт (Брюн-Ларсен, 87), Крамарич (Бюльтер, 74)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 94), Бражко (Андриевский, 83), Михайленко (Пихаленок, 70), Волошин, Ванат (Герреро, 70), Кабаев (Рубчинский, 83)

Арбитр: Александр Ставрев (Северная Македония)

Стадион «Вирсол Райн-Некар-Арена» (Зингсхайм, Германия)

ХОФФЕНХАЙМ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА