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03 октября 2024, 21:37 | Обновлено 03 октября 2024, 21:54
2357
92

Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму

Дубль Гложека принес победу немецкой команде

03 октября 2024, 21:37 | Обновлено 03 октября 2024, 21:54
2357
92
Без очков и забитых голов. Динамо в гостевом матче уступило Хоффенхайму
Getty Images/Global Images Ukraine

На вторую игру Лиги Европы (напомним, первую «Динамо» проиграло 0:3 римскому «Лацио») главный тренер киевлян выпустил состав, в котором нашлось место двум опорникам. Наличие Бражко и Михайленко свидетельствовало, что киевляне, прежде всего, собираются не пропускать и укрепляют центральную ось, которую усилил и центрбек Попов (напомним, именно из центральной зоны перед воротами пришли все три гола в матче с римлянами).

Старт игры ознаменовался высоким прессингом «Хоффенхайма». Это часто приводило к потере мяча Бущаном и защитниками в своей штрафной. И если потери Бущана ограничивались неудачными выносами в аут, то полевые игроки ошибались посерьезнее. Выносы у аут тоже были, но были и подарки соперникам, и наше счастье, что они все не использовали. Например, Михайленко был бы антигероем начала игры, поскольку подарил мяч перед своим штрафным оппоненту, в штрафной зоне было больше футболистов немецкой команды и только неудачное исполнение Крамаричем итогового удара в правый нижний угол не позволило исчезнуть на табло одному из нулей. Стоит отметить, что Бущан уже ничего не мог поделать.

Киевляне до этого тоже бегали в атаки, но свой момент имели после дальнего удара. Бражко классно приложился метров с 30, и киперу немцев повезло, что он стоял там, куда полетел мяч, если бы у Бражко получился удар на метр левее или правее, был бы шедевр и повод для радости украинцев.

Это произошло до момента Крамарича, а сразу после удара Бражка счет был открыт. Не так, как нам хотелось. Жандре принял диагональ, Дубинчак где-то потерялся, в результате чего пошел прострел в центр штрафной, Михавко махнул мимо мяча, Попов не успел подстраховать и Гложек в касание ударом в левый угол снова подчеркнул огромные проблемы центральной зоны, сделав счет 1:0 в пользу «Хоффенхайма».

Следующие полтайма прошли в попытках «динамовцев» забить, но явных возможностей это сделать не было. Киевляне выглядели усталыми, казалось, что на ногах гири висят. Или не хватало атакующих игроков, все же давно подопечные Шовковского не играли с двумя опорниками. Да и Волошин как-то потерялся на поле, Кабаев был заметнее, однако до конкретики свои действия не доводил. Не был заметен и Шапаренко, а тактика забросов на Ваната в приципе работает не тогда, когда ему приходится сражаться за верховые мячи.

И второй тайм начался в похожем стиле – без моментов. И снова пропустили «динамовцы»,снова проблемы в центральной зоне. Гложек протянул мяч к штрафной, обыгрался с Крамаричем и четко уложил метров с 16 в правый нижний угол.

И все стало настолько безнадежно, как в старые времена тренеров-физруков. Эконом-режим «Хоффенхайма» плюс неумение что-то сделать игроков атаки «Динамо» сделали игру настолько не только плохой, а серой и скучной, что невольно взгляд начал искать часы, чтобы увидеть, сколько осталось.

К чести Шовковского, он такой безнадежностью не заразился, а стал делать попытки что-то изменить. Пассивного Ваната заменил Герреро, а провалившего матч Михайленко поменял Пихаленок. И сразу, пусть и без их участия, удалось наконец-то обострить игру, когда Волошину сантиметров не хватило для замыкания прострела от Кабаева.

И все, игру можно было заканчивать. Ничего не произошло на поле, что можно было бы расценить как атакующие попытки забить. 2:0 так и осталось.

Вчера во время матча «Шахтера» я выразил мнение, что в отличие от позорной игры донецкой команды сегодня киевляне покажут если не результат, то, как минимум, содержательную игру. Как же я ошибся.

24 октября в третьем туре будет выезд в Рим в гости к «Роме» и Довбику...

Фото УЕФА

Лига Европы. Основной раунд. 2-й тур.

«Хоффенхайм» – «Динамо» – 2:0

Голы: Гложек (22, 60)

Предупреждение: Гриллич (40)

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нсоки, Штах, Акпогума (Дракслер, 74), Прасс, Гриллич (Тохумджу, 56), Бишоф, Жандре (Кадержабек, 56), Гложек, Мерштедт (Брюн-Ларсен, 87), Крамарич (Бюльтер, 74)

«Динамо»: Бущан, Дубинчак, Михавко, Попов, Караваев, Шапаренко (Шепелев, 94), Бражко (Андриевский, 83), Михайленко (Пихаленок, 70), Волошин, Ванат (Герреро, 70), Кабаев (Рубчинский, 83)

Арбитр: Александр Ставрев (Северная Македония)

Стадион «Вирсол Райн-Некар-Арена» (Зингсхайм, Германия)

ХОФФЕНХАЙМ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 92
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evgeniyyea
Стоит ли ожидать другого? Нет. Это реалии и реальный уровень этой команды и в целом нашего футбола (Кривбасс и КО в еврокубках не дадут соврать). Причем уже не первый год. Шахтер вкладывая гораздо больше денег тоже звезд с неба не хватает. А Динамо с минимальными вложениями тем более не может рассчитывать на серьезные результаты. 
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+12
mayakovskiy1
 На такому дні наш клубний футбол мабуть ще не був. І перспектив не видно
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+12
turist86
Сумно. В атаці глухо, центр захисту - прохідний двір
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+12
PUMA
Было бы из за чего переживать .У меня вообще никаких эмоций нету от увиденного. Даже не расстроился. Таков наш уровень и с этим  придется  смириться. С Ромой и Сосьедадом лучше не будет .
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+10
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Oleha1987
Аутсайдер бундесліги легко перемагає лідера української ліги. Сильно. І це він грав дублем. Ось рівень нашої ліги . А ви смієтесь , що Шахтар програв переможцю ліги європи. Що один, що інший клуб, то аутсайдери в європі.
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+10
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Pixelman
Де ділось те Динамо з початку сезону? Це не гра, а знущання з уболівальників! І кожного разу все гірше і гірше. В такого Хофенхайму можно було вигравати. Не здивуюсь, якщо з Кривбасом в неділю будуть такі ж самі муки...
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+8
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odiniznashih
Может я ничего уже не понимаю в современном  футболе, но я офигеваю от футболистов - ладно там не получается, но ...
80 минута, зарабатывают перспективный  штрафной, далековато, но надо стараться ударить, побороться в штрафной.
Но они его разыгрываю, пас назад и теряют мяч.
А  замена Шапаренко  в дополнительное время? Так важно надо было Шепелева выпускать за 1 мин до конца?
Замены такие делают команды которые тянут время.
Ощущение, что наши команды играют в какой то другой футбол.
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+7
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C.Пеклов
Як не забили?Та ось приклад-Ванат відкривається на швидкості попереду,Шапа з м'ячем...розвертається 'й  віддає м'яча назад!Ти мозок команди,гравець робить прискорення попереду,а ти боягузливо його ігноруєш?
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+7
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Микола Унгурян
Ну прогрес є, наступний матч лише 0-1 програють, а потім і вигравати почнуть
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+7
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Cityzen83
Багато хто мене ще мінусував, коли я писав, що Кіпр та Швеція нас в таблиці коефіцієнтів в любому випадку переженуть. Треба бути реалістами. Наступний тур для наших двух команд також з  99 відсотковою ймовірністю буде з нулем очок і нулем забитих м'ячів.
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+6
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Олег Авраменко
Розсмішив коментатор, коли в при подачі кутового біля воріт Хофенхайма хтось з наших відав пас на Бущана від штрафної противника. " Розрядив ситуацію")))) 
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+5
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Первый Среди Равных
В чемпіонаті України я за Шахтар. Але коли Динамо грає в єврокубках - я за Динамо.
Тому ніяких злорадствующих коментарів писати не збираюсь!!!
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+5
Boodya
Я так розумію нерви собі поберіг не дивившись вчора і сьогодні матчі?
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+4
movkli
команди Динамо К и Шахтар Д знов порадували вболівальників своєю грою, на цей раз вболівальників  Гофенхайму та Аталанти
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+3
ТвояМамка
И где же это потужне днонамо, которое выносило партизан. Всьо? Кончилось?)
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+3
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Віктор Коробка
На жаль - обидва наші лідери (я вже нічого не кажу про інші клуби) класом виявилися набагато нижче середняків та навіть аутсайдерів топ ліг. Так, війна. Так, логістика. Так, втрата легіонерів, вболівальників, конкурентноспроможності УПЛ і т.д. і т.п. Але десь-же повинно бути вже дно. А дна поки що не намацується і відштовхнутися поки що нема від чого. Дуже сумно...
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+2
Gargantua81
похоже Динамо вкатывается в физиологическую яму.
видать форсировали форму на плей офф а сейчас пришел спад. не бегут.
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+2
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Олег Мандрівник
К сожалению это факт. Сейчас место 25-30. Война наложила фактор.
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+2
Умник
1. Стандарты нихера не тренируем
2. Нет игры 1 в 1
3. Заебали эти квадраты честно
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Шукаємо позитив 2 матч 2:0, третій 1:0,четвертий 0:0, а з п'ятого починаємо вигравати
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+2
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