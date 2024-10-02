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Лига Европы
Хоффенхайм
03.10.2024 19:45 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
02 октября 2024, 22:27 |
129
0

Хоффенхайм – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка основного раунда Лиги Европы

02 октября 2024, 22:27 |
129
0
Хоффенхайм – Динамо. Текстовая трансляция матча

В четверг, 3 октября, состоится поединок 2-го тура основного раунда Лиги Европы, в котором встретятся «Хоффенхайм» и «Динамо». Матч пройдет в Зингсхайме на стадионе «Вирсол Райн-Некар-Арена», игра начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевляне неудачно стартовали в основном раунде Лиги Европы, проиграв домашний матч римскому «Лацио» со счетом 0:3. «Хоффенхайм» неделю назад гостил в Дании, где сыграл вничью с «Мидтьюлландом» (1:1). После еврокубковых баталий команды провели матчи своих национальных чемпионатов. «Бело-синие» уверенно обыграли «Левый берег со счетом 3:0, а «сине-белые» на своем поле проиграли «Вердеру» – 3:4. При этом «Хоффенхайм» по ходу встречи с бременской командой выигрывал со счетом 3:0.

Александр Шовковский, главный тренер «Динамо»:

«Мы отлично понимаем, что с немецкими командами всегда непросто играть. «Хоффенхайм» в прошлом сезоне выступал очень хорошо, в этом пока не может найти свою игру, но это ни в коем случае не свидетельствует о слабости команды. Многие исполнители играют на действительно высоком уровне, и угроза может исходить от любого звена».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Хоффенхайм» – «Динамо», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Хоффенхайм
3 октбря 2024 -
19:45
Динамо Киев
Обе команды забьют: да 1.58 Сделать ставку
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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо текстовая трансляция
Александр Тишура
Александр Тишура Sport.ua
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