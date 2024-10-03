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Хоффенхайм
03.10.2024 19:45 – FT 2 : 0
Динамо Киев
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Лига Европы
03 октября 2024, 23:14 | Обновлено 03 октября 2024, 23:21
679
3

ШОВКОВСКИЙ: «В последнее время наш футбол, как и вся страна, выживает»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Хоффенхайма»

03 октября 2024, 23:14 | Обновлено 03 октября 2024, 23:21
679
3
ШОВКОВСКИЙ: «В последнее время наш футбол, как и вся страна, выживает»
ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский дал пресс-конференцию после выездного матча 2-го тура Лиги Европы против немецкого «Хоффенхайма» (0:2):

– Что помешало сегодня получить положительный результат?

– Если коротко, то пропущены мячи и голы, которые мы не забили, а если отвечать более развернуто, это может занять часа два с половиной.

– Как себя чувствует Бражко, получивший повреждение?

– Сейчас рано о чем-то говорить. Будет обследование, дайте немного больше времени, тем более что сейчас он на допинг-контроле. Так что его даже не могут посмотреть врачи.

– Как на игре сказалось отсутствие опытных игроков – Ярмоленко и Буяльского?

– Нужно понимать, что в последнее время футбол, как и вся наша страна, выживает. Речь не идет о том, чтобы мы могли улучшаться или совершенствоваться. Мы должны, в первую очередь, выжить. Это касается многих вопросов. Мы не можем привлечь квалифицированных легионеров, нормально готовиться. Это объективные причины. В такой ситуации, чтобы становиться сильнее, нужно играть с соперниками, которые сильнее нас.

Безусловно, для нас это большой опыт – играть против команд, представляющих пятерку лучших лиг мира, в частности, Германии и Италии. Будем непосредственно готовиться к каждой игре и стараться делать все от нас зависящее, чтобы демонстрировать тот уровень, на который мы способны и готовы.

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Хоффенхайм).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Хоффенхайм).
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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Александр Шовковский Хоффенхайм - Динамо пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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Boodya
Останнім часом це років 5-7, а то й всі 10
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+2
Віталій Перехрест
Особливо динамо, останні 20 років виживає
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+1
Сьогодні Завтра
що по бабкам, СаШо? як у фізрука 2,5 ляма з ДерБюджету чи скромніше? І ти СаШо ще не знаєш що таке виживати, а не пахою Суркіса літати-гуляти ""броньованим" європами, абсолютно не парячись про потенційні наслідки програшу тощо
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0
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