Хоффенхайм – Динамо. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Постараться добыть первые очки
Третьего октября в 19.45 по киевскому времени «Динамо» в рамках второго тура основного этапа Лиги Европы сыграет на выезде против «Хоффенхайма».
Хоффенхайм
В минувшем чемпионате Германии «Хоффенхайм» не блистал. «Сине-белые» финишировали лишь на седьмой строчке. Не видеть им Лиги Европы в нынешнем сезоне, как собственных ушей, однако в дело вмешался случай. Германия получила дополнительное место в основном раунде Лиги чемпионов, стало быть, «Хоффенхайм» получил свое место в основном раунде Лиги Европы.
В первом туре ЛЕ «сине-белые» сыграли на выезде против датского «Мидтьюлланна». Закрытая и малоинтересная игра завершилась вничью 1:1.
Однако в новом сезоне Бундеслиги дела у «Хоффенхайма» идут еще хуже, чем в предыдущем. После пяти туров команда занимает лишь 16-е место в турнирной таблице (из 18-ти). В активе «сине-белых» – лишь одна победа при четырех поражениях.
В последней игре накануне поединка против «Динамо» команда из Зинсхайма в родных стенах принимала «Вердер». И умудрилась проиграть, выигрывая по ходу встречи 3:0. Причем хозяева забили три мяча «музыкантам» уже к 12 минуте игры. Но дальше что-то пошло не так.
К концу первого тайма бременцы сравняли счет. А в начале второго забили четвертый гол, отправив «Хоффенхайм» в настоящий нокаут. Полузащитник «сине-белых» Бюльтер, забивший два мяча «Вердеру», сокрушался после финального свистка: «Необъяснимо, как можно было пропустить четыре мяча после того, как мы выигрывали 3:0».
Поражение от «Вердера» стало для «Хоффенхайма» уже четвертым подряд (в чемпионате страны). И под наставником команды Пеллегрино Матараццо всерьез зашаталось тренерское кресло. По информации немецких СМИ, боссы клуба поставили 46-летнему специалисту ультиматум: либо две победы в ближайших двух матчах, либо увольнение.
Эти самые ближайшие матчи – против «Динамо» в Лиге Европы и против «Штутгарта» в Бундеслиге.
Если Матараццо не сможет достучаться до своих подопечных, и они опять проиграют, то тогда его место займет Давид Вагнер, последним рабочим местом которого был английский «Норвич».
Накануне поединка против «Динамо» в лазарете «Хоффенхайма» хватает пациентов. Игру против украинского вице-чемпиона из-за проблем со здоровьем могут пропустить Юрасек, Крамарич, Премель, Белу, Беккер и Кабак.
Динамо
В отличие от «Хоффенхайма», дела динамовцев на внутренней арене идут хорошо. Накануне выезда в Германию подопечные Александра Шовковского провели очередной поединок УПЛ – против «Левого Берега». И добыли уверенную победу – 3:0.
Голы на счету Бражко, Михавко и Рубчинского. Для последних двух забитые мячи стали премьерными в футболке «Динамо» в рамках УПЛ.
После восьми туров (для киевлян – семи) динамовцы имеют в своем активе 19 очков. И делят первое место с «Александрией».
Однако старт в основном раунде Лиги Европы динамовцам не удался. На условно домашней арене (в Польше) подопечные Шовковского в первом туре принимали «Лацио». И разгромно уступили 0:3.
В той игре вице-чемпион Украины наделал уж слишком много ошибок в своей штрафной площади, чем и воспользовался оппонент. Однако и в атаке «бело-синие» ничем себя не проявили.
Игру против «Хоффенхайма» пропустит полузащитник Брагару, который в игре против «Лацио» был наказан красной карточкой. Также не сыграет против немецкой команды и защитник Себальос. Однако по другой причине: из-за травмы.
А вот ранее имевшие проблемы со здоровьем защитники Попов и Дячук уже в строю.
История противостояний
Матч на «Райн-Некар-Арене» станет для оппонентов премьерным. Доселе еврокубковые пути двух «сине-белых» команд не пересекались.
Прогноз
Обе команды в непростых ситуациях. Гости провалили стартовый тур Лиги Европы, хозяева провалили старт чемпионата Германии. Наверняка и «Хоффенхайм», и «Динамо» в очном противостоянии будут пытаться показать товар лицом, поэтому вряд ли кто-то из соперников будет сознательно играть на ничью. Тем более, что атакующие звенья двух «сине-белых» команд преобладают над защитными.
Однако, скорее всего, желаемого не смогут достичь ни хозяева, ни гости. Предположим, что встреча завершится результативной ничьей.
Ориентировочные составы:
«Хоффенхайм»: Бауманн, Дрекслер, Штах, Акпогума, Кадержабек, Грилич, Гайгер, Прасс, Гложек, Бюльтер, Бериша.
«Динамо»: Бущан, Тымчик, Михавко, Попов, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Ярмоленко, Кабаев, Ванат.
19:45
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