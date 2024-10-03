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Лига Европы
Хоффенхайм
03.10.2024 19:45 – FT 2 : 0
Динамо Киев
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Лига Европы
03 октября 2024, 21:38 | Обновлено 03 октября 2024, 21:46
2864
8

Хоффенхайм – Динамо – 2:0. Дубль Гложека. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Лиги Европы

03 октября 2024, 21:38 | Обновлено 03 октября 2024, 21:46
2864
8
Хоффенхайм – Динамо – 2:0. Дубль Гложека. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

3 октября в 19:45 по киевскому времени прошел матч 2-го тура Лиги Европы.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В поединке в немецком городе Зинсхайм играли «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев (2:0).

Динамо пропустило гол в середине первого тайма. Адам Гложек открыл счет на 22-й минуте.

Во втором тайме Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль на 60-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы матча

Киевское Динамо не имеет ни одного очка после двух матчей и находится в группе аутсайдеров турнира.

Лига Европы. 2-й тур, 3 октября

Хоффенхайм (Германия) – Динамо (Украина) – 2:0

Голы: Адам Гложек, 22, 60

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Адам Гложек, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Адам Гложек, 60 мин

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Хоффенхайм).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Адам Гложек (Хоффенхайм).
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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо видео голов и обзор Адам Гложек
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 8
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Gargantua81
хоть не бери участия в еврокубках.
один позор
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+2
DaVinci
Захист дуже-дуже слабий... Прийом м'яча і техніка футболістів теж ніяка... Ідей в атаці теж немає... Не знаю про який малюнок гри говорили "спеціалісти"... Правильно коментатор сказав: "Це не з Лівим Берегом грати"...
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+1
luceorius
 На тлі повної деморалізації збірників Динамо та Шахтаря, а також кількох травмованих легіонерів шанси на перемогу збірної у двох найближчих іграх ЛН видаються вкрай незначними.
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+1
evgeniyyea
Второй гол Бущан проспал...
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0
MrStepanovM .
дивлячись на місце Хоффехайма в турніоній таблиці бундесліги стає зовсім зле...
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0
Василий Гредюшкин
Кому  програли???  Хайму???     Тренер  красава.   Тримайте  подовге   САШО     Кайфуюз  гри 
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-5
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