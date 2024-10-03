Хоффенхайм – Динамо – 2:0. Дубль Гложека. Видео голов и обзор матча
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3 октября в 19:45 по киевскому времени прошел матч 2-го тура Лиги Европы.
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В поединке в немецком городе Зинсхайм играли «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев (2:0).
Динамо пропустило гол в середине первого тайма. Адам Гложек открыл счет на 22-й минуте.
Во втором тайме Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль на 60-й минуте.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы матча
Киевское Динамо не имеет ни одного очка после двух матчей и находится в группе аутсайдеров турнира.
Лига Европы. 2-й тур, 3 октября
Хоффенхайм (Германия) – Динамо (Украина) – 2:0
Голы: Адам Гложек, 22, 60
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Адам Гложек, 22 мин
ГОЛ! 2:0. Адам Гложек, 60 мин
События матча
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