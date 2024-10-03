3 октября в 19:45 по киевскому времени прошел матч 2-го тура Лиги Европы.

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В поединке в немецком городе Зинсхайм играли «Хоффенхайм» и «Динамо» Киев (2:0).

Динамо пропустило гол в середине первого тайма. Адам Гложек открыл счет на 22-й минуте.

Во втором тайме Динамо пропустило второй гол. Адам Гложек оформил дубль на 60-й минуте.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы матча

Киевское Динамо не имеет ни одного очка после двух матчей и находится в группе аутсайдеров турнира.

Лига Европы. 2-й тур, 3 октября

Хоффенхайм (Германия) – Динамо (Украина) – 2:0

Голы: Адам Гложек, 22, 60

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Адам Гложек, 22 мин

ГОЛ! 2:0. Адам Гложек, 60 мин