Минимальная победа. Аугсбург одолел Боруссию М

Вечером 4 октября состоялся матч 6-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и менхенгладбахской «Боруссией».

Игра прошла на «ББК Арене» в Аугсбурге.

За хозяев забили: Кевен Шлоттербек и Алексис Клод-Морис. Гости ответили голом Тима Кляйндиста.

После этого матча «Аугсбург» с 7 очками занимает 11-е место, а «Боруссия» занимает 12-ю позицию, имея в своем активе 6 очков.

Бундеслига. 6-й тур. 4 октября

Аугсбург – Боруссия М – 2:1

Голы: Шлоттербек, 39, Клод-Морис, 65 – Кляйндист, 72