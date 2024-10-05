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  4. Минимальная победа. Аугсбург одолел Боруссию М
Германия
05 октября 2024, 00:43 | Обновлено 05 октября 2024, 01:30
16
0

Минимальная победа. Аугсбург одолел Боруссию М

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Аугсбурга

05 октября 2024, 00:43 | Обновлено 05 октября 2024, 01:30
16
0
Минимальная победа. Аугсбург одолел Боруссию М
Getty Images/Global Images Ukraine. Аугсбург - Боруссия М

Вечером 4 октября состоялся матч 6-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и менхенгладбахской «Боруссией».

Игра прошла на «ББК Арене» в Аугсбурге.

За хозяев забили: Кевен Шлоттербек и Алексис Клод-Морис. Гости ответили голом Тима Кляйндиста.

После этого матча «Аугсбург» с 7 очками занимает 11-е место, а «Боруссия» занимает 12-ю позицию, имея в своем активе 6 очков.

Бундеслига. 6-й тур. 4 октября

Аугсбург – Боруссия М – 2:1

Голы: Шлоттербек, 39, Клод-Морис, 65 – Кляйндист, 72

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Боруссия Менхенгладбах Аугсбург Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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