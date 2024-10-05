Германия05 октября 2024, 00:43 | Обновлено 05 октября 2024, 01:30
16
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Минимальная победа. Аугсбург одолел Боруссию М
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу Аугсбурга
05 октября 2024, 00:43 | Обновлено 05 октября 2024, 01:30
16
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Вечером 4 октября состоялся матч 6-го тура Бундеслиги между «Аугсбургом» и менхенгладбахской «Боруссией».
Игра прошла на «ББК Арене» в Аугсбурге.
За хозяев забили: Кевен Шлоттербек и Алексис Клод-Морис. Гости ответили голом Тима Кляйндиста.
После этого матча «Аугсбург» с 7 очками занимает 11-е место, а «Боруссия» занимает 12-ю позицию, имея в своем активе 6 очков.
Бундеслига. 6-й тур. 4 октября
Аугсбург – Боруссия М – 2:1
Голы: Шлоттербек, 39, Клод-Морис, 65 – Кляйндист, 72
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