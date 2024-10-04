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  4. «Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
Лига Европы
04 октября 2024, 15:40 |
1659
6

«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма

Йожеф ожидал поражение киевлян

04 октября 2024, 15:40 |
1659
6
«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма
dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение от немецкого «Хоффенхайма» (0:2) в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Я ожидал такого. Я не думал, что «Динамо» выиграет или сыграет в ничью, потому что наш футбол в развитии отстает от европейского. Мы видим, что происходит в других командах. «Динамо» играло против футболистов из немецкой бундеслиги, а там все команды – твердые. Мы увидели эту игру.

Нельзя в футбол играть так, как играло «Динамо» – без атаки, без забитых мячей. Слушайте, ну что это за футбол такой? Я не понимаю».

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Динамо Киев Хоффенхайм Лига Европы Хоффенхайм - Динамо Йожеф Сабо
Дмитро Вербинський Источник: Футбол TIME
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Комментарии 6
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SHN
Как вспомню сборную при Сабо,то обняьть и плакать. 3 опорника и 5 защитников.
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+3
onco-clown
Так пусть Сабо сам потренирует Динамо, а то возбухает в сторонке умник.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Burevestnik
та пох.. шо Йожеф свистить, бо все одно не досвиститься
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+3
George Abuladze
Шовковський сказав, що головне то участь, а не перемога, що тут ще коментувати
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0
CheMP
Йожик Йожикович, так им, так им ускоряющего пендаля, глядишь, опомнятся 
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0
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