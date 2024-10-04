«Это что за футбол?» Сабо раскритиковал Динамо за поражение от Хоффенхайма

Бывший главный тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал поражение от немецкого «Хоффенхайма» (0:2) в матче 2-го тура основного этапа Лиги Европы:

«Я ожидал такого. Я не думал, что «Динамо» выиграет или сыграет в ничью, потому что наш футбол в развитии отстает от европейского. Мы видим, что происходит в других командах. «Динамо» играло против футболистов из немецкой бундеслиги, а там все команды – твердые. Мы увидели эту игру.

Нельзя в футбол играть так, как играло «Динамо» – без атаки, без забитых мячей. Слушайте, ну что это за футбол такой? Я не понимаю».